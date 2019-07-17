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وزيرة النقل الفرنسية تحمل حقيبة البيئة خلفًا لوزيرها المستقيل

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - باريس - أعلنت فرنسا، الثلاثاء، تعيين وزيرة النقل، إليزابيث بورن، في منصب وزير البيئة، خلفًا لفرنسوا دو روجي، الذي تقدم باستقالته على خلفية انتقادات واتهامات بإهدار المال العام .

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القصر الرئاسي، الإليزيه، دون تقديم أية معلومات حول الشخصية التي ستخلف بورن(58 عامًا) في وزارة النقل.


والثلاثاء، قدم وزير البيئة، دو روجي، استقالته على خلفية انتقادات واتهامات بإهدار المال العام.

ومؤخرا، واجه الوزير اتهامات في تقارير إعلامية، بإقامة مآدب عشاء فاخرة لبعض ذوي النفوذ في مجال الطاقة، كما تحدثت التقارير عن إنفاقه مبلغ 63 ألف يورو من الخزينة العامة للدولة لتجديد سكنه الوظيفي.

وذكر موقع "ميديا بارت" الاستقصائي أن دو روجي وزوجته، التي تعمل صحفية في مجلة لأخبار المشاهير، استضافا حفلات عشاء شديدة البذخ أغلبها لأصدقاء في مقر إقامته الرسمي بالعاصمة باريس، وذلك أثناء توليه رئاسة البرلمان من يونيو/ حزيران 2017 حتى أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وفي بيان نشره عبر موقع "فيسبوك"، قال دو روجي إن "استقالته جاءت نتيجة حملة تشويه إعلامية".

وأضاف أن "الحملة الإعلامية العنيفة التي تعرضت لها عائلتي، دفعتني اليوم إلى اتخاذ خطوة ضرورية، وفي ضوء ذلك قدمت استقالتي إلى رئيس الوزراء (إدوار فيليب) هذا الصباح".

وتابع: "لست في موقع يجعلني أؤدي فيها المهمة التي أوكلني إياها رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) ورئيس الوزراء بهدوء وفاعلية".

وأشار إلى أن الحملة الإعلامية التي يشنها عليه موقع "ميديا بارت" تستند على "صور مسروقة"، لافتا إلى أنّ نية أذيته "مؤكدة".

  
  
     
  
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