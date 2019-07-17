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اعتقال رئيس بيرو الأسبق في الولايات المتحدة باتهامات فساد

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
الأناضول - ليما - أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، اعتقال الرئيس الأسبق لبيرو، أليخاندرو توليدو، بناء على طلب تسليم مقدم من ليما.

ومثل توليدو أمام القضاء الأمريكي كجزء من إجراءات التسليم، حسبما ذكرت الوزارة الأمريكية في بيان لها، ومن المقرر عقد جلسة أخرى بالمحكمة بعد غد الجمعة.


وظل توليدو هاربا منذ عام 2017 ، عندما أصدر قاض حكما عليه بالسجن لمدة 18 شهرا بشكل احترازي.

ويشتبه في أن توليدو قبل رشى تتراوح بين 20 و 31 مليون دولار من شركة الإنشاءات البرازيلية العملاقة "أودبريشت" مقابل عقد لشق طريق.

وينفي توليدو تلك المزاعم وقال إنها مدفوعة بأسباب سياسية.

وتولى توليدو الرئاسة خلال الفترة من 28 يوليو/تموز 2001 حتى 28 من الشهر ذاته 2006.


  
  
     
  
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
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Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
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