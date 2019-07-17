رئيس الحركة او حركة الرئيس

Mercredi 17 Juillet 2019



تعيش حركة النهضة مثل غيرها من الأحزاب حراكا داخليا و تجاذبات عنيفة بسبب الصراع حول تحديد قائمات الانتخابات التشريعية .و لئن تفاجأ المتابعون بخروج الخلافات على غير العادة الى خارج أسوار مونبليزير و صفحات الفيسبوك مع تسريبات حول مواقف و رسائل تنسب الى قياديين معروفين مثل عبد اللطيف المكي و سمير ديلو و قبلهما تابعنا استقالة لطفي زيتون من منصبه كمستشار سياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي .ربما كان مضمون رسالة عبد اللطيف المكي الى الغنوشي هي الأكثر صراحة بما احتوته من انتقادات عنيفة لخيارات الرئيس و المكتب التنفيذي و سبق ان انتقد الصلاحيات الواسعة لشيخ النهضة و حذر من مصير شبيه للحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972 لما تجاهل الرئيس بورقيبة الدعوات الاصلاحية الصادرة من بعض قيادات الحزب مثل احمد المستيري و الباجي قايد السبسي و حسيب بن عمار .لئن كانت النهضة مثالا في الانضباط التنظيمي و الالتزام بقرارات الهياكل و المؤسسات فان ما تشهده اليوم من تمرد على نتائج الانتخابات الداخلية لتصعيد قائمات الجهات في الانتخابات التشريعية قد يشكل منعرجا لبداية تباين و تصدع بين الحرس القديم و الجيل الجديد ، و بين أبناء المحنة و الوافدين الجدد الذين يصفهم البعض بالانتهازيين و الوصوليين باعتبار وجود الحزب في السلطة و قدرته على المحافظة على موقعه فيها بعد انتخابات الخريف القادم .تتحدث المعطيات الموجودة عن تغييرات في رئاسة القائمات و دخول وجوه جديدة من رجال اعمال و سيدات و شخصيات مستقلة ، و طبعا ظهرت رغبة رئيس الحركة في دخول المعمعة بترشحه في قائمة تونس 1 التي يفترض أنها آلت لعبد اللطيف المكي الذي اقترحوا عليه رئاسة قائمة الكاف مجددا وهو ما رفضه احتراما لنتيجة الانتخابات الداخلية هناك حيث صعدت شخصية اخرى من الجهة ، و الأمر نفسه يحدث في قائمة نابل مع عبد الحميد الجلاصي ، و تتحدث الأخبار ايضا عن ترشيح طارق ذياب رغم انه لم يكن ضمن سباق الانتخابات الداخلية ..طبعا يحق لرئيس الحركة و المكتب التنفيذي الذي يعين ثلث أعضائه تقدير الموقف و احداث بعض التغييرات ،لكن هنا يتساءل ابناء الحركة عن جدوى الانتخابات الداخلية اذا كانت التعديلات جوهرية .طموحات الغنوشي و ما يخفيه صار محل انتقادات فعين الشيخ على رئاسة البرلمان خاصة ان المؤتمر القادم لا يسمح له بقيادة النهضة من جديد ، و قد يكون تواجده في رئاسة البرلمان طبخة داخلية او خارجية او الاثنان معا .و لا يخفى ان الغنوشي يحظى بثقل كبير فهو من جيل التأسيس و الأب الروحي لحركة النهضة و حافظ على وحدتها رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها ووجوده منع انقسامها ،، في المقابل صعدت اصوات منذ المؤتمر العاشر تنادي بالتغيير و منح الفرصة لأجيال جديدة في القيادة و هناك غضب من قواعد الحزب تجاه بعض المواقف الداخلية و الخارجية و يرى هؤلاء ان ارتباطات الغنوشي و التزاماته المحلية و الاقليمية باتت عبئا ثقيلا وهو أمر يشمل جميع القيادات القديمة في مختلف الاحزاب .هناك من يرى أيضا ان النهضة صارت تنظيم رئيس الحركة راشد الغنوشي و يجب ان تكون حزبا له رئيس.الايام القادمة ستكون حاسمة و قد تشهد مفاجآت و ستكون مؤسسات الحزب أمام امتحان عسير خاصة ان تاثيرات حلاوة المنصب و السلطة مغرية ، و شتان بين زمن المغارم و زمن المغانم .كاتب و محلل سياسي