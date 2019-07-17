Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Aqol-Eeh  

رئيس الحركة او حركة الرئيس

Mercredi 17 Juillet 2019

Mercredi 17 Juillet 2019
بقلم الأستاذ بولبابه سالم

تعيش حركة النهضة مثل غيرها من الأحزاب حراكا داخليا و تجاذبات عنيفة بسبب الصراع حول تحديد قائمات الانتخابات التشريعية .
و لئن تفاجأ المتابعون بخروج الخلافات على غير العادة الى خارج أسوار مونبليزير و صفحات الفيسبوك مع تسريبات حول مواقف و رسائل تنسب الى قياديين معروفين مثل عبد اللطيف المكي و سمير ديلو و قبلهما تابعنا استقالة لطفي زيتون من منصبه كمستشار سياسي لرئيس الحركة راشد الغنوشي .


ربما كان مضمون رسالة عبد اللطيف المكي الى الغنوشي هي الأكثر صراحة بما احتوته من انتقادات عنيفة لخيارات الرئيس و المكتب التنفيذي و سبق ان انتقد الصلاحيات الواسعة لشيخ النهضة و حذر من مصير شبيه للحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1972 لما تجاهل الرئيس بورقيبة الدعوات الاصلاحية الصادرة من بعض قيادات الحزب مثل احمد المستيري و الباجي قايد السبسي و حسيب بن عمار .
لئن كانت النهضة مثالا في الانضباط التنظيمي و الالتزام بقرارات الهياكل و المؤسسات فان ما تشهده اليوم من تمرد على نتائج الانتخابات الداخلية لتصعيد قائمات الجهات في الانتخابات التشريعية قد يشكل منعرجا لبداية تباين و تصدع بين الحرس القديم و الجيل الجديد ، و بين أبناء المحنة و الوافدين الجدد الذين يصفهم البعض بالانتهازيين و الوصوليين باعتبار وجود الحزب في السلطة و قدرته على المحافظة على موقعه فيها بعد انتخابات الخريف القادم .

تتحدث المعطيات الموجودة عن تغييرات في رئاسة القائمات و دخول وجوه جديدة من رجال اعمال و سيدات و شخصيات مستقلة ، و طبعا ظهرت رغبة رئيس الحركة في دخول المعمعة بترشحه في قائمة تونس 1 التي يفترض أنها آلت لعبد اللطيف المكي الذي اقترحوا عليه رئاسة قائمة الكاف مجددا وهو ما رفضه احتراما لنتيجة الانتخابات الداخلية هناك حيث صعدت شخصية اخرى من الجهة ، و الأمر نفسه يحدث في قائمة نابل مع عبد الحميد الجلاصي ، و تتحدث الأخبار ايضا عن ترشيح طارق ذياب رغم انه لم يكن ضمن سباق الانتخابات الداخلية ..
طبعا يحق لرئيس الحركة و المكتب التنفيذي الذي يعين ثلث أعضائه تقدير الموقف و احداث بعض التغييرات ،لكن هنا يتساءل ابناء الحركة عن جدوى الانتخابات الداخلية اذا كانت التعديلات جوهرية .

طموحات الغنوشي و ما يخفيه صار محل انتقادات فعين الشيخ على رئاسة البرلمان خاصة ان المؤتمر القادم لا يسمح له بقيادة النهضة من جديد ، و قد يكون تواجده في رئاسة البرلمان طبخة داخلية او خارجية او الاثنان معا .

و لا يخفى ان الغنوشي يحظى بثقل كبير فهو من جيل التأسيس و الأب الروحي لحركة النهضة و حافظ على وحدتها رغم الهزات العنيفة التي تعرضت لها ووجوده منع انقسامها ،، في المقابل صعدت اصوات منذ المؤتمر العاشر تنادي بالتغيير و منح الفرصة لأجيال جديدة في القيادة و هناك غضب من قواعد الحزب تجاه بعض المواقف الداخلية و الخارجية و يرى هؤلاء ان ارتباطات الغنوشي و التزاماته المحلية و الاقليمية باتت عبئا ثقيلا وهو أمر يشمل جميع القيادات القديمة في مختلف الاحزاب .
هناك من يرى أيضا ان النهضة صارت تنظيم رئيس الحركة راشد الغنوشي و يجب ان تكون حزبا له رئيس.

الايام القادمة ستكون حاسمة و قد تشهد مفاجآت و ستكون مؤسسات الحزب أمام امتحان عسير خاصة ان تاثيرات حلاوة المنصب و السلطة مغرية ، و شتان بين زمن المغارم و زمن المغانم .

كاتب و محلل سياسي

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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