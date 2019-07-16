مقتل لاعب جنوب افريقي سابق في حادث إطلاق نار في جوهانسبرج

Mardi 16 Juillet 2019
وات - ذكرت تقارير اعلامية محلية اليوم الثلاثاء أن لاعب كرة القدم الجنوب افريقي السابق مارك باتشلور قتل بعد تعرضه لإطلاق نار خارج منزله في جوهانسبرج أمس.
وتعرض باتشلور (49 عاما)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز في جنوب افريقيا، لإطلاق نار في سيارته ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب افريقيا "تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية حيث "كان يعتزم التوجه إلى منزله و أطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات... حتى الآن، فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما".
وتعرض باتشلور (49 عاما)، والذي لعب لفرق كايزر تشيفز واورلاندو بايرتس وماميلودي صنداونز في جنوب افريقيا، لإطلاق نار في سيارته ولم يصب شخص آخر كان في السيارة بسوء جراء الحادث.
وقال متحدث باسم الشرطة لهيئة الإذاعة في جنوب افريقيا "تعرض لهجوم من قبل اثنين كانا يستقلان دراجة نارية حيث "كان يعتزم التوجه إلى منزله و أطلق المشتبه بهما الرصاص عليه عدة مرات... حتى الآن، فإننا لا نزال نحقق في الدافع وراء الهجوم ولم يتم بعد تحديد هوية المشتبه بهما".
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|Benin
|Nigeria
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|A Sud
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Par:mandhouj (France )
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