الان جيراس: نتطلع الى المركز الثالث ونسيان خسارة الدور نصف النهائي

Mardi 16 Juillet 2019



وات

- اكد الان جيراس مدرب المنتخب التونسي لكرة القدم ان منتخب نيجيريا من المنتخبات المتميزة في البطولة ويضم في صفوفه من اعلى مستوى، لذلك ستكون مباراتنا معه غدا صعبة للغاية.واشار الفني الفرنسي خلال المؤتمر الصحفى الذي اقيم اليوم بملعب السلام بالقاهرة ان المنتخب النيجيري يعتمد على القوة البدنية مثل اغلب المنتخبات في افريقيا، بالاضافة الى ان لاعبيه يقدمون اداء قويا ومتميزا ويلعبون بحماس شديد وبروح جماعية، وهذا ما نقلته للاعبينا وسنلعب المباراة بجدية كبيرة.وتابع حاولنا تحفيز اللاعبين بعد الحالة النفسية السيئة والاحباط التى لازمتهم عقب الخسارة الاخيرة، ومن الضروري النظر للفوز بالمباراة المقبلة. واضاف جيراس ان مباراة السنيغال ارهقتنا وكانت صعبة جدا ويومان غير كافيان بالنسبة لنا للحصول على الراحة اللازمة الا اننا امام امر واقع وسنلعب مباراتنا المقبلة ايضا بكل قوة وهدفنا هو الفوز بالمركز الثالث.واكد ان الفوز بالمركز الثالث في بطولة كبيرة مثل الامم الافريقية امر جيد ويعطى دفعا كبيرا للاعبين فيما هو قادم وهذا ما نسعى اليه بالتأكيد.واوضح فعلنا كل شيء في مباراة السنيغال الا احراز الاهداف وغاب التوفيق عنا، وكان مع الفريق المنافس في الكرة التى احرز من خلالها الهدف الوحيد.واضاف ان هفواتنا هي من اهدت السنيغال الفوز في المباراة الماضية واعتقد اننى لم امر بمثل هذه الظروف، وهي ان اشارك في بطولة ونسجل ثلاثة اهداف في مرمانا فهذا امر صعب للغاية.ويلتقى منتخب تونس ونيجيريا غدا فى الثامنة مساء بتوقيت تونس على ملعب السلام في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة الامم الافريقية.