الحكم الدولي السابق العيساوي بودبوس. في ذمة الله

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- توفي صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية 2019 الحكم الدولي السابق العيساوي بودبوس.و يذكران المرحوم قد تعرض الى حادث مرور خطير السبت الفارط قرب منزله بجهة المنزه.