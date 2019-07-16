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تفاصيل الإجتماع الفني لمباراة تونس نيجيريا

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
باب نات - إنعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 جويلية بمقر إقامة الرسميين بالقاهرة الاجتماع الفني الخاص بمباراة تونس نيجيريا لحساب المباراة الترتيبية لأجل الحصول على المرتبة الثالثة التي يحتضنها ملعب السلام غدا الاربعاء17 جويلية على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب السلام .

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على العناصر التالية :


- يخوض منتخبنا الوطني المباراة كفريق مضيف وسيلعب بالزي الأحمر بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

- يرتدي منتخب نيحيريا بصفته الفريق الضيف الزي الأبيض بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب بينما يرتدي حارس المرمى الزي البنفسجي بالكامل.

كما أن الاتحاد الافريقي قرر إجراء مراسم تتويج الحائز على المرتبة الثالثة مباشرة إثر اللقاء و توزيع الميداليات.

و الإشارة فإن لوائح مسابقة كأس الأمم الأفريقية تنص على أنه و في صورة انتهاء المباراة في وقتها الاصلي بالتعادل سيكون المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية دون الالتجاء إلى الحصتين الاضافيتين لتحديد الفائز.

و للتذكير فقد عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة لادارة اللقاء

كما تم تعيين مواطنه محمود احمد كمال أبو رجال مساعدا أولا والتشادي عيسى يايا مساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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