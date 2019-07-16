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تشاووش أوغلو: سنرسل سفينة تنقيب رابعة إلى شرق المتوسط

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - أنقرة - قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده ستزيد من فعالياتها وأنشطتها في شرق المتوسط، وسترسل سفينة تنقيب رابعة إلى المنطقة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي في العاصمة المقدونية سكوبيه، الثلاثاء، حيث أكد بالقول "سنزيد فعالياتنا وأنشطتنا في شرق المتوسط".
وحول التدابير التي اتخذها الاتحاد الأوروبي موخراً ضد تركيا، أكد تشاووش أوغلو أن التدابير جاءت لإرضاء الجانب الرومي في جزيرة قبرص.


وشدد الوزير التركي بالقول " لن نأخذ تدابير الاتحاد الأوروبي ضد تركيا على محمل الجد".
وتابع تشاووش أوغلو: "الأوروبيون يدركون بأن تلك القرارات ليست قابلة للتطبيق".
وأضاف تشاووش أوغلو: "لدينا ثلاث سفن (تنقيب) في شرق البحر المتوسط ، وسنرسل السفينة الرابعة".

واتخذ الاتحاد الأوروبي، الإثنين، بعض الخطوات والقرارات ردًا على عمليات التنقيب التي تقوم بها تركيا شرق المتوسط، زاعمًا أنها "غير شرعية".

  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
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Mali 7 3 2 1 0 4
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Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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