الجامعة التونسية تقاطع الجلسة العامة للإتحاد الإفريقي

Mardi 16 Juillet 2019



باب نات

- قررت الجامعة التونسية لكرة القدم مقاطعة الجلسة العامة للإتحاد الإفريقي المقررة بالقاهرة يوم 18 جويلية 2019 و بالتالي لن يحضر أي ممثل عن الجامعة التونسية وقد تم إعلام الكاف والإتحاد الدولي بذلك وفق بلاغ للجامعة.