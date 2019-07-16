معز بن شريفية: سنقاتل للفوز ببرونزية أمم إفريقيا

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - أكد معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس، إن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال بن شريفية "الكل داخل منتخب نسور قرطاج كان يتمنى تخطي عقبة السنغال والصعود لنهائي كأس الأمم، لكن لم نتمكن من تحقيق المطلوب".
وأضاف "المنافس يضم لاعبين أقوياء متميزين، ويستحق الوصول إلى نهائي البطولة".
وشدد بن شريفية على أن مستوى المنتخب التونسي بدأ فى الظهور من بعد مواجهة غانا .
واختتم الحارس تصريحاته بالقول "كنا نرغب فى إسعاد الشعب التونسي بالمنافسة والحصول على لقب البطولة لكننا سنقاتل في مواجهة منتخب نيجيريا من أجل الخروج بالمركز الثالث بالبطولة".
وفشل المنتخب التونسي في التأهل إلى النهائي عقب هزيمته من السنغال بهدف دون رد أمس الأحد في المربع الذهبي للبطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال بن شريفية "الكل داخل منتخب نسور قرطاج كان يتمنى تخطي عقبة السنغال والصعود لنهائي كأس الأمم، لكن لم نتمكن من تحقيق المطلوب".
وأضاف "المنافس يضم لاعبين أقوياء متميزين، ويستحق الوصول إلى نهائي البطولة".
وشدد بن شريفية على أن مستوى المنتخب التونسي بدأ فى الظهور من بعد مواجهة غانا .
واختتم الحارس تصريحاته بالقول "كنا نرغب فى إسعاد الشعب التونسي بالمنافسة والحصول على لقب البطولة لكننا سنقاتل في مواجهة منتخب نيجيريا من أجل الخروج بالمركز الثالث بالبطولة".
وفشل المنتخب التونسي في التأهل إلى النهائي عقب هزيمته من السنغال بهدف دون رد أمس الأحد في المربع الذهبي للبطولة القارية.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 20:49 المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء تونس و نيجيريا
- Hier 20:30 القبض على شخص بحوزته 4.5 كلغ من الزطلة
- Hier 12:33 باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية السوداء
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:25
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:25
|
27°
|30°
|% 36
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|30°-23
|32°-23
|34°-22
|34°-24
|37°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 966) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 913) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 637) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 956) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 274) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 767) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 220) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 52 075) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 373) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 156) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 805) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 593) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 44 002) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 339) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 528) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 909) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 524) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 928) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 559) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 227) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:kerker (France )
Sur:كان مصر 2019: غياب الثنائي يوسف المساكني و معز حسن عن المباراة الترتيبية ضد نيجيريا