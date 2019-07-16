Radio Babnet Tunisie On Air: Najet - Issal Feya  

معز بن شريفية: سنقاتل للفوز ببرونزية أمم إفريقيا

Mardi 16 Juillet 2019

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - أكد معز بن شريفية حارس مرمى منتخب تونس، إن فريقه سيقاتل للفوز بالميدالية البرونزية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وفي تصريح صحفي، الإثنين، قال بن شريفية "الكل داخل منتخب نسور قرطاج كان يتمنى تخطي عقبة السنغال والصعود لنهائي كأس الأمم، لكن لم نتمكن من تحقيق المطلوب".


وأضاف "المنافس يضم لاعبين أقوياء متميزين، ويستحق الوصول إلى نهائي البطولة".

وشدد بن شريفية على أن مستوى المنتخب التونسي بدأ فى الظهور من بعد مواجهة غانا .

واختتم الحارس تصريحاته بالقول "كنا نرغب فى إسعاد الشعب التونسي بالمنافسة والحصول على لقب البطولة لكننا سنقاتل في مواجهة منتخب نيجيريا من أجل الخروج بالمركز الثالث بالبطولة".

وفشل المنتخب التونسي في التأهل إلى النهائي عقب هزيمته من السنغال بهدف دون رد أمس الأحد في المربع الذهبي للبطولة القارية.

  
  
     
  
festival-c9da4a3a3c5e1d09791a46d0bf0950aa-2019-07-16 08:20:27






0 de 0 commentaires pour l'article 185805



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الثلاثاء 16 جويلية 2019 | 13 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:25 19:40 16:16 12:32 05:12 03:25
27°
 30° % 36 :الرطــوبة
تونــس 23°
9.8 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
30°-2332°-2334°-2234°-2437°-26
  • Avoirs en devises
    15595,8

  • (15 juill)
  • Jours d'importation
    87
  •              1 € = 3,24040 DT        1$ =2,87793 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juill)   1829,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563266233|185805 507|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires