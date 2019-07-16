مروان العباسي : الوضع النقدي الحالي جيد واستثنائي

Mardi 16 Juillet 2019
الأناضول - تونس/يامنة سالمي - وصف محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، الإثنين، الظروف النقدية والمالية الحالية في بلاده بـ "الجيدة والاستثنائية".
وقال العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب، إن "الوضع المالي الحالي استثنائي.. السياسة المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار في سعر صرف الدينار التونسي".
وصعد الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي إلى متوسط 2.86 في تعاملات الإثنين، مقابل 3 دينار/ دولار مطلع جوان الماضي.
وأرجع العباسي الاستقرار في الوضع النقدي، إلى اتخاذ بلاده "قرارات جريئة عبر تعزيز الشفافية ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
ويبلغ احتياطي العملة الأجنبية بحسب المركزي التونسي، 14.3 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) ما يعادل 80 يوم توريد.
وسجّل الدينار التونسي خلال الأشهر الماضية تراجعا حادّا أمام اليورو والدولار، وهو ما تسبب في مضاعفة الدين العام الخارجي.
والعام الماضي، تراجعت العملة المحلية التونسية بنسبة 13 بالمئة مقابل اليورو الأوروبي، ونحو 8.6 بالمئة أمام الدولار.
وقدر العباسي، قيمة الأموال الموجودة في السوق الموازية (السوداء)، بين 10 و15 مليار دينار (3.5 - 5.3 مليارات دولار).
وأرجع العباسي، وجود هذه القيمة في الأسواق السوداء، إلى "عدم تغيير السياسة النقدية والمالية في تونس منذ سنوات".
وقال العباسي، خلال جلسة استماع في مجلس نواب الشعب، إن "الوضع المالي الحالي استثنائي.. السياسة المعتمدة بدأت تعطي ثمارها، من خلال تحقيق استقرار في سعر صرف الدينار التونسي".
وصعد الدينار التونسي أمام الدولار الأمريكي إلى متوسط 2.86 في تعاملات الإثنين، مقابل 3 دينار/ دولار مطلع جوان الماضي.
وأرجع العباسي الاستقرار في الوضع النقدي، إلى اتخاذ بلاده "قرارات جريئة عبر تعزيز الشفافية ومقاومة السوق الموازية، وغسل الأموال ومكافحة الإرهاب".
ويبلغ احتياطي العملة الأجنبية بحسب المركزي التونسي، 14.3 مليار دينار (5.1 مليارات دولار) ما يعادل 80 يوم توريد.
وسجّل الدينار التونسي خلال الأشهر الماضية تراجعا حادّا أمام اليورو والدولار، وهو ما تسبب في مضاعفة الدين العام الخارجي.
والعام الماضي، تراجعت العملة المحلية التونسية بنسبة 13 بالمئة مقابل اليورو الأوروبي، ونحو 8.6 بالمئة أمام الدولار.
وقدر العباسي، قيمة الأموال الموجودة في السوق الموازية (السوداء)، بين 10 و15 مليار دينار (3.5 - 5.3 مليارات دولار).
وأرجع العباسي، وجود هذه القيمة في الأسواق السوداء، إلى "عدم تغيير السياسة النقدية والمالية في تونس منذ سنوات".
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Par:kerker (France )
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