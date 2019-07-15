كان مصر 2019: غياب الثنائي يوسف المساكني و معز حسن عن المباراة الترتيبية ضد نيجيريا

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- تواصلت على امتداد فترات اليوم تحضيرات منتخبنا الوطني للقاء الترتيبي لأجل الحصول على المرتبة الثالثة ضد المنتخب النيجري و المقررة ليوم الأربعاء 17 جويلية بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب السلام بالقاهرة ، وذلك بإخضاع اللاعبين صباح اليوم لحصص الإستشفاء و العلاج الطبيعي بمقر الإقامة ، ثم كان الموعد مساءا مع الحصة التدريبية بملعب نادي الشمس و الذي غاب عنها الثنائي يوسف المساكني و معز حسن اللذين تعرضا أمس إلى الإصابة . وقد قرر طبيب المنتخب بعد أن أجرى لهما الكشوفات اللازمة منح راحة بعشرة أيام للحارس معز حسن و أسبوعين ليوسف المساكنيووفق بلاغ الجامعة توزع اللاعبون على مجموعتين ، الأولى و التي ضمت من شاركوا في لقاء نصف النهائي و أجروا حصة لإزالة الإرهاق و استرجاع اللياقة البدنية ، في حين اجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية تواصلت على امتداد الساعة ختمها الإطار الفني بإجراء مباراة تطبيقية استغلها للعمل أمام المرمى و تحسين النجاعة الهجومية .هذا و سيعقد الناخب الوطني يوم الثلاثاء بداية من الساعة الحادية عشرة بتوقيت تونس الندوة الصحفية التى تسبق اللقاء و سيكون مرفوقا بأحد اللاعبين .كما برمج المنظمون في الإتحاد الإفريقي الإجتماع الفني صباح الغد بداية من الساعة التاسعة بتوقيت تونس بفندق إقامة مندوبي الكاف .للإشارة فإن لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة نهاية المباراة الترتيبية في وقتها الأصلي بالتعادل دون الالتجاء إلى الحصتين الإضافيتين .