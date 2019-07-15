كان مصر 2019: غياب الثنائي يوسف المساكني و معز حسن عن المباراة الترتيبية ضد نيجيريا

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - تواصلت على امتداد فترات اليوم تحضيرات منتخبنا الوطني للقاء الترتيبي لأجل الحصول على المرتبة الثالثة ضد المنتخب النيجري و المقررة ليوم الأربعاء 17 جويلية بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب السلام بالقاهرة ، وذلك بإخضاع اللاعبين صباح اليوم لحصص الإستشفاء و العلاج الطبيعي بمقر الإقامة ، ثم كان الموعد مساءا مع الحصة التدريبية بملعب نادي الشمس و الذي غاب عنها الثنائي يوسف المساكني و معز حسن اللذين تعرضا أمس إلى الإصابة . وقد قرر طبيب المنتخب بعد أن أجرى لهما الكشوفات اللازمة منح راحة بعشرة أيام للحارس معز حسن و أسبوعين ليوسف المساكني
ووفق بلاغ الجامعة توزع اللاعبون على مجموعتين ، الأولى و التي ضمت من شاركوا في لقاء نصف النهائي و أجروا حصة لإزالة الإرهاق و استرجاع اللياقة البدنية ، في حين اجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية تواصلت على امتداد الساعة ختمها الإطار الفني بإجراء مباراة تطبيقية استغلها للعمل أمام المرمى و تحسين النجاعة الهجومية .
هذا و سيعقد الناخب الوطني يوم الثلاثاء بداية من الساعة الحادية عشرة بتوقيت تونس الندوة الصحفية التى تسبق اللقاء و سيكون مرفوقا بأحد اللاعبين .
كما برمج المنظمون في الإتحاد الإفريقي الإجتماع الفني صباح الغد بداية من الساعة التاسعة بتوقيت تونس بفندق إقامة مندوبي الكاف .
للإشارة فإن لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة نهاية المباراة الترتيبية في وقتها الأصلي بالتعادل دون الالتجاء إلى الحصتين الإضافيتين .
ووفق بلاغ الجامعة توزع اللاعبون على مجموعتين ، الأولى و التي ضمت من شاركوا في لقاء نصف النهائي و أجروا حصة لإزالة الإرهاق و استرجاع اللياقة البدنية ، في حين اجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية تواصلت على امتداد الساعة ختمها الإطار الفني بإجراء مباراة تطبيقية استغلها للعمل أمام المرمى و تحسين النجاعة الهجومية .
هذا و سيعقد الناخب الوطني يوم الثلاثاء بداية من الساعة الحادية عشرة بتوقيت تونس الندوة الصحفية التى تسبق اللقاء و سيكون مرفوقا بأحد اللاعبين .
كما برمج المنظمون في الإتحاد الإفريقي الإجتماع الفني صباح الغد بداية من الساعة التاسعة بتوقيت تونس بفندق إقامة مندوبي الكاف .
للإشارة فإن لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة نهاية المباراة الترتيبية في وقتها الأصلي بالتعادل دون الالتجاء إلى الحصتين الإضافيتين .
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- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
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Par:mandhouj (France )
Sur: ''رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي'' (أستاذة القانون سلسبيل القليبي)