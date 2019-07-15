Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelhalim Hafed - Ya Khaley El-Alb  

كان مصر 2019: غياب الثنائي يوسف المساكني و معز حسن عن المباراة الترتيبية ضد نيجيريا

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - تواصلت على امتداد فترات اليوم تحضيرات منتخبنا الوطني للقاء الترتيبي لأجل الحصول على المرتبة الثالثة ضد المنتخب النيجري و المقررة ليوم الأربعاء 17 جويلية بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس بملعب السلام بالقاهرة ، وذلك بإخضاع اللاعبين صباح اليوم لحصص الإستشفاء و العلاج الطبيعي بمقر الإقامة ، ثم كان الموعد مساءا مع الحصة التدريبية بملعب نادي الشمس و الذي غاب عنها الثنائي يوسف المساكني و معز حسن اللذين تعرضا أمس إلى الإصابة . وقد قرر طبيب المنتخب بعد أن أجرى لهما الكشوفات اللازمة منح راحة بعشرة أيام للحارس معز حسن و أسبوعين ليوسف المساكني

ووفق بلاغ الجامعة توزع اللاعبون على مجموعتين ، الأولى و التي ضمت من شاركوا في لقاء نصف النهائي و أجروا حصة لإزالة الإرهاق و استرجاع اللياقة البدنية ، في حين اجرت المجموعة الثانية حصة تدريبية تواصلت على امتداد الساعة ختمها الإطار الفني بإجراء مباراة تطبيقية استغلها للعمل أمام المرمى و تحسين النجاعة الهجومية .


هذا و سيعقد الناخب الوطني يوم الثلاثاء بداية من الساعة الحادية عشرة بتوقيت تونس الندوة الصحفية التى تسبق اللقاء و سيكون مرفوقا بأحد اللاعبين .

كما برمج المنظمون في الإتحاد الإفريقي الإجتماع الفني صباح الغد بداية من الساعة التاسعة بتوقيت تونس بفندق إقامة مندوبي الكاف .
للإشارة فإن لوائح الإتحاد الإفريقي لكرة القدم تنص على المرور بصورة مباشرة إلى ركلات الجزاء الترجيحية في صورة نهاية المباراة الترتيبية في وقتها الأصلي بالتعادل دون الالتجاء إلى الحصتين الإضافيتين .

  
  
     
  
festival-138e890acd606c2433273edc42ba114a-2019-07-15 20:50:49






1 de 1 commentaires pour l'article 185798

Shadow  ()  |Lundi 15 Juillet 2019 à 21h 13m |           
Moez hassen est la plus grande faute répétée commise par le staff technique. ce gardien ne mérite pas même de jouer dans un club de la 2eme division tunisienne. Il est à l'origine de toutes les défaites. Il fait la même faute chaque match, soit qu'il est incapable d’arrêter une balle volante ou semi volante.



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الاثنين 15 جويلية 2019 | 12 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:40 16:16 12:32 05:12 03:24
27°
 26° % 47 :الرطــوبة
تونــس 24°
5.1 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
26°-2429°-2332°-2233°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    15595,8

  • (15 juill)
  • Jours d'importation
    87
  •              1 € = 3,24040 DT        1$ =2,87793 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 juill)   1829,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563222413|185798 1274|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires