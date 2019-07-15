المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء تونس و نيجيريا

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة لادارة اللقاء الترتيبي بين تونس و نيجيريا الذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء 17 جويلية 2019 بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.كما تم تعيين مواطنه محمود احمد كمال أبو رجال مساعدا أولا والتشادي عيسى يايامساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.