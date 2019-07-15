المصري جهاد جريشة لإدارة لقاء تونس و نيجيريا

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - عين الإتحاد الإفريقي لكرة القدم المصري جهاد جريشة لادارة اللقاء الترتيبي بين تونس و نيجيريا الذي يحتضنه ملعب السلام بالقاهرة يوم الأربعاء 17 جويلية 2019 بداية من الساعة الثامنة ليلا بتوقيت تونس.
كما تم تعيين مواطنه محمود احمد كمال أبو رجال مساعدا أولا والتشادي عيسى يايا
مساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.
كما تم تعيين مواطنه محمود احمد كمال أبو رجال مساعدا أولا والتشادي عيسى يايا
مساعدا ثانيا و جوشوا بوندو من بوتسوانا حكما رابعا.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
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|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
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|G
|N
|P
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|9
|3
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|0
|0
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|6
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|4
|3
|3
|1
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|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
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|G
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
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|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
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|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
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Par:mandhouj (France )
Sur: ''رئيس الجمهورية بات مجبرا على ختم القانون الانتخابي'' (أستاذة القانون سلسبيل القليبي)