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ميقاتي والسنيورة وسلام: الملك سلمان أكد أهمية إعادة الاعتبار للبنان

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
الأناضول - بيروت/ إدوار حداد - قال 3 من رؤساء وزراء لبنان السابقين، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أكد لهم، "أهمية إعادة الاعتبار والاحترام للدولة اللبنانية".

جاء ذلك في بيان مشترك لنجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، الإثنين، عقب اجتماعهم بالعاهل السعودي في المملكة.


وغاب عن اللقاء رئيس الحكومة اللبناني الحالي سعد الحريري.

وأضاف البيان أن الملك سلمان أكد كذلك ضرورة تمكين الدولة اللبنانية من "بسط سلطتها الكاملة وبقواها الشرعية على جميع مرافقها وأراضيها، وكذلك قدرتها على استعادة هيبتها بما يعزز من وحدة اللبنانيين".

وأكد الملك سلمان، بحسب البيان، حرص بلاده "القوي والثابت" على لبنان واستقلاله وسيادته والحفاظ اتفاق الطائف (1989) وصونه لكونه الاتفاق الذي أنهى الحرب الداخلية في لبنان.

كما شدد على أهمية "صيغة العيش المشترك" بين جميع اللبنانيين بشتى طوائفهم وانتماءاتهم، وكل ذلك تحت سقف الدستور واحترام القوانين واحترام الشرعية العربية والدولية.

وأعرب العاهل السعودي كذلك عن "رغبته الصادقة" في زيارة لبنان الذي يكن له كل المحبة والتقدير وله فيه ذكريات طيبة.

وثمن الملك سلمان "الجهود الخيرة" التي يبذلها رؤساء الحكومة السابقين "إلى جانب رئيس الحكومة (الحالي) سعد الحريري الذي تكن له المملكة المحبة والتقدير".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرؤساء الثلاثة إلى جدة بالسعودية، في زيارة غير محددة المدة، لبحث تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة.

وتتهم قوى سياسية لبنانية وعربية إيران بالتدخل في الشأن الداخلي للبنان عبر "حزب الله"، فيما يدافع الأخير عن المواقف الإيرانية باعتبارها "داعمة" للمقاومة ضد إسرائيل.
واتفاق الطائف، هو اتفاق تم التوصل إليه بوساطة المملكة العربية السعودية في 30 سبتمبر 1989 في مدينة الطائف.

وأنهى الاتفاق الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرت قرابة 15 عاما.

  
  
     
  
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  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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