الكاف: تدويل مهرجان بومخلوف في الدورة 44 وسعي لتمثيل كل الأذواق ولدعم القطاع السياحي

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- أظهرت البرمجة الخاصة بمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف حرصا من هيئة التنظيم على تمثيل كل الاذواق والمساهمة في دعم النشاط السياحي وذلك طيلة فترة المهرجان الممتدة من 23 إلى 30 جويلية الجاري.وأكدت إدارة المهرجان خلال ندوة صحفية عقدتها الهيئة المديرة للمهرجان يوم الاثنين بمعلم البازليك بالكاف على هذا المنحى من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تهم الموسيقي والمسرح والعروض الشبابية والصوفية.ومن أهم العروض المبرمجة العرض الافتتاحي لصابر الرباعي يوم 23 جويلية يليه عرض مسرحي بعنوان "بيغ بوسا" لوجيهة الجندوبي يوم 24 جويلية وعرض للفنان العربي حسين الديك يوم 25 جويلية.كما تشمل برمجة الدورة الحالية من المهرجان عرضا للفنان الجزائري "ألجرينو" والسهرة الصوفية "الزيارة" وسهرة اخرى يسيؤمنها الفنان فيصل الصغير في حين تختتم مجموعة سيكافينيريا الدورة 44 بعرض جهوي ضخم يوم 30 جويلية.وتبرز البرمجة حرص هيئة المهرجان على تحقيق عوامل التنوع مجتمعة بكل مكوناتها مع التركيز على ثقافة الجوار اعتبارا لحرص الهيئة على تشريك الأشقاء الجزائريين في هذه الدورة عرضا وحضورا فضلا عن الومضات الإشهارية للمهرجان داخل القطر الجزائري وتوقع القائمون على المهرجان حضور أعداد كبيرة من الزوار من هذا البلد الشقيق الى بلادنا خلال هذه الصائفة بما سيسهم في انتعاش القطاعين السياحي والثقافي على حد سواء.