الفنانة لطيفة العرفاوي: أعددت لحفل قرطاج 39 أغنية جديدة وفرقة موسيقية مائة بالمائة تونسية

Lundi 15 Juillet 2019



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- تعتلي الفنانة التونسية لطيفة العرفاوي ركح المسرح الروماني بقرطاج يوم 19 جويلية محملة بثلاثة ألبومات غنائية جديدة تضم 39 أغنية، وسترافقها مجموعة موسيقية مائة بالمائة تتضمن خيرة العازفيين وذلك لإحياء إحدى سهرات الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي.وأبدت لطيفة العرفاوي خلال ندوة صحفية صباح الاثنين بمدينة الثقافة تشوقها لملاقاة جمهورها التونسيّ في مهرجان قرطاج الدولي بعد غياب دام تقريبا 9 سنوات.وأكدت على وجود العديد من المفاجآت في عرضها المميز على حد تعبيرها حيث ستقدم العديد من أغانيها القديمة من التسعينات التي عاد الجمهور التونسي والعربي يسمعها منى جديد على غرار أغنية "حبك هادي".وستؤدي الفنانة لطيفة أغنية للجزائر وذلك نظرا لتزامن عرضها مع نهائي كأس أمم إفريقيا الذي سيلعب فيه المنتخب الجزائري ضد نظيره السينغالي مشيرة إلى رغبتها في عرض مبارة النهائي على شاشة مسرح قرطاج مثلما كان الأمر مع عرض مباراة المنتخب التونسي ونظيره الملغاشي في افتتاح الدورة الحالية لمهرجان قرطاج الدولي.وقالت لطيفة العرفاوي إنها دائما ما تلبي النداء عند طلبها أو استدعائها في المهرجانات التونسية في كامل أنحاء الجمهورية حتى في آخر دقيقة، فهي "تجند نفسها لتونس" على حد تعبيرها وتلغي كل التزاماتها وحفلاتها في بلدان أخرى من أجل الجمهور التونسي الذي لا تستطيع أن تخذله أينما حل وفق قولها.وفي هذا الصدد تحدثت الفنانة التونسية عن حفلتها الأخيرة في تونس السنة الفارطة والتي نظمت ضمن برمجة مهرجان "سبيطلة" المحاذية لجبل الشعانبي وجبل السمامة بولاية القصرين و قالت "رغم كل الظروف الصعبة لبيت الطلب وغنيت لتونس".وعلقت الفنانة التونسية على تصريح مدير الدورة 55 لمهرجان قرطاج الدولي مختار الرصاع الذي قال خلال الندوة الصحفية التي تم فيها الكشف عن برنامج الدورة إن برمجة حفل للفنانة لطيفة على ركح قرطاج هو "ماخذة في الخاطر"، فقالت إنها فنانة فرضت وجودها في الساحة الغنائية العربية بأعمالها المتعددة والمتنوعة .وأشارت لطيفة إلى أنها لا تعلم أسباب إلغاء حفلات أخرى لها في عدة مدن تونسية مرجحة عدم وجود دعم من وزارة الشؤون الثقافية، ولكنها اعتبرت هذا التأخير حافزا لتكون في أحسن حالاتها. وفي المقابل أكدت المكلفة بالإعلام لدى وزير الشؤون الثقافية والتي أدارت الندوة الصحفية سيماء المزوغي أن وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين قدم الدعم لكافة المهرجانات التونسية، وأكدت على أن مبيعات الفنانة لطيفة العرفاوي محترمة جدا إلى حد الأن.جدير بالذكر أن لطيفة العرفاوي نجحت بصوتها المتميز وحضورها اللافت في رسم صورة الفنانة المتفرّدة بأسلوبها منذ ظهورها في برنامج "نادي المواهب" في بداية مشوارها الفني. وقد لحن لها كبار الموسيقيين مثل بليغ حمدي وسيد مكاوي وزياد الرحباني.وكتب لها كبار الشعراء منهم عبد الوهاب محمد ونزار قباني. وكانت سباقة في تصوير أغانيها بطريقة الفيديو كليب وفي تقديم ألوان شتى من الغناء التونسي والشرقي.