نهائي كاس رابطة ابطال افريقيا :''التاس'' تصدر قرارها في خصوص اعادة مباراة الترجي والوداد في اجل اقصاه 31 جويلية الجاري

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- اكدت المحكمة الرياضية الدولية ان القرار الخاص بالطعن المقدم في شان اعادة مباراة اياب الدور النهائي لكاس رابطة ابطال افريقيا بين الترجي الرياضي والوداد البيضاوي المغربي على ارض محايدة المتخذ من قبل الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم يوم 5 جوان المنقضي سيتم الاعلان عنه في اجل اقصاه يوم 31 جويلية الجاري وفق ما اعلن عنه الهيكل الدولي في بلاغ صادر عنه اليوم الاثنين.وياتي قرار المحكمة الرياضية الدولية المرتقب على خلفية الطعن الذي تقدم به كل من الوداد البيضاوي المغربي والترجي الرياضي يومي 14 و 17 جوان الماضي حيث طالب كل فريق باحقيته باللقب القاري وفقا للدفوعات التي تم تقديمها للمحكمة الدولية.ويذكر ان الكنفدرالية الافريقية لكرة القدم قررت إعادة مقابلة الترجي الرياضي التونسي والوداد البيضاوي في ملعب خارج التراب التونسي بعد نهائيات كاس امم افريقيا مصر 2019 مع الابقاء على نتيجة مباراة الذهاب.وتعود أسباب هذا القرار حسب اللجنة الاستعجالية للاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى توقف المقابلة لأسباب أمنية.هذا وقد طالبت اللجنة الترجي الرياضي التونسي بمراسلة الكتابة العامة للاتحاد وإرجاع رمز البطولة والميداليات في إنتظار تعيين الموعد الرسمي وتحديد الملعب الذي سيحتضن المقابلة، إضافة إلى موقف الترجي من هذا القرار.وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تتويج الترجي باللقب جاء بعد رفض الوداد استكمال إياب نهائي أبطال إفريقيا في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي برادس، بسبب اعتراض لاعبيه على تعطل تقنية (الفار) التي كان من المفترض تطبيقها في النهائي القاري.ورفض الحكم الغامبي بكاري غاساما احتساب هدف للوداد في الدقيقة 61 بحجة سقوط وليد الكرتي في مصيدة التسلل، مما دفع لاعبي الفريق المغربي لمطالبة الحكم باللجوء إلى تقنية الفار.وامتنع لاعبو الوداد عن العودة إلى الملعب لإجبار الحكم على العودة لمعاينة الهدف، واستمر توقف المباراة لأكثر من ساعة كاملة، ليتخذ حكم اللقاء قراره بفوز الترجي الرياضي.