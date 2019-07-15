مهرجان قابس الدولي يكرم في سهرة الافتتاح الفنان الصادق العمري

Lundi 15 Juillet 2019
وات - بسهرة غنائية تحمل عنوان " لحن الوفاء " انطلقت فعاليات الدورة 36 لمهرجان قابس الدولي مساء الأحد 14 جويلية لتتواصل إلى 08 اوت 2019 .
هذا العرض الغنائي أعده المهرجان وكرم من خلاله ابن الجهة الفنان الصادق العمري وهو فنان بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينات ولحن منذ ذلك التاريخ أكثر من 300 أغنية توزعت بين التراث والمالوف وخاصة المقام المعروف في قابس وهو المقام العرضاوي نسبة الى منطقة الأعراض بالجهة.
وقد لحن الفنان الصادق العمري للعديد من فناني الجهة على غرار صلاح مصباح وعلياء بلعيد والشاذلي الحاجي وصالح بكار.
كما شارك الفنان الصادق العمري بفرقته الموسيقية في 5 مناسبات في مهرجان المالوف وتم اختياره عضوا في لجنة تحكيم مهرجان المالوف بتستور لسنوات عديدة.
وشارك في سهرة تكريم الفنان الصادق العمري التي أخرجها الفنان رمزي عزيز العديد من الوجوه الفنية من أصيلي ولاية قابس وهم الشاذلي الحاجي وياسر جرادي وفرقة البحث الموسيقي بقيادة نبراس شمام وناجحة جمال وأمال الحمروني وصالح بكار وتوفيق ونيس كما شارك في هذه السهرة الشاعر علي كريد بقصيدة تتغنى بمختلف مناطق الجهة.
وقد واكب هذه السهرة جمهور غفير استمتع بالأغاني الطربية والملتزمة التي تم تقديمها معربا عن تقديره للمسة الوفاء التي قدمها مهرجان قابس الدولي للفنان الصادق العمري.
هذا العرض الغنائي أعده المهرجان وكرم من خلاله ابن الجهة الفنان الصادق العمري وهو فنان بدأ مسيرته الفنية في بداية الستينات ولحن منذ ذلك التاريخ أكثر من 300 أغنية توزعت بين التراث والمالوف وخاصة المقام المعروف في قابس وهو المقام العرضاوي نسبة الى منطقة الأعراض بالجهة.
وقد لحن الفنان الصادق العمري للعديد من فناني الجهة على غرار صلاح مصباح وعلياء بلعيد والشاذلي الحاجي وصالح بكار.
كما شارك الفنان الصادق العمري بفرقته الموسيقية في 5 مناسبات في مهرجان المالوف وتم اختياره عضوا في لجنة تحكيم مهرجان المالوف بتستور لسنوات عديدة.
وشارك في سهرة تكريم الفنان الصادق العمري التي أخرجها الفنان رمزي عزيز العديد من الوجوه الفنية من أصيلي ولاية قابس وهم الشاذلي الحاجي وياسر جرادي وفرقة البحث الموسيقي بقيادة نبراس شمام وناجحة جمال وأمال الحمروني وصالح بكار وتوفيق ونيس كما شارك في هذه السهرة الشاعر علي كريد بقصيدة تتغنى بمختلف مناطق الجهة.
وقد واكب هذه السهرة جمهور غفير استمتع بالأغاني الطربية والملتزمة التي تم تقديمها معربا عن تقديره للمسة الوفاء التي قدمها مهرجان قابس الدولي للفنان الصادق العمري.
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|A Sud
|Cote d'Ivoire
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|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
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Par:sarih (Tunisia )
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