البطولة الافريقية لكرة السلة ( شان - مالي 2019) - المنتخب التونسي يتحول غدا الى باماكو

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- اسفرت قرعة توزيع المجموعات للنسخة الأولى من البطولة الافريقية لكرة السلة "شان" , عن وضع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة صحبة منتخبات مصر و غينيا وجرت فعاليات سحب القرعة يوم السبت على هامش البطولة الإفريقية للشباب بالرأس الأخضر.و فيما يلي نتائج عملية توزيع المجموعات في "شان" 2019 التي ستحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاريالمجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائرالمجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينياالمجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشادالمجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مصروسيسافر المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء للمشاركة في ال"شان" بمالي , مع الإشارة إلى أن السلة التونسية ستكون ممثلة في هذه الدورة بالمنتخب الثاني معززا ببعض لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و ذلك نظرا لانشغال المنتخب الأول بالتحضير لمونديال ( الصين 2019 ), و سيقود المنتخب الوطني في ال"شان" إطار فني تونسي بقيادة أمين رزيق حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.