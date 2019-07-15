البطولة الافريقية لكرة السلة ( شان - مالي 2019) - المنتخب التونسي يتحول غدا الى باماكو

Lundi 15 Juillet 2019
وات - اسفرت قرعة توزيع المجموعات للنسخة الأولى من البطولة الافريقية لكرة السلة "شان" , عن وضع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة صحبة منتخبات مصر و غينيا وجرت فعاليات سحب القرعة يوم السبت على هامش البطولة الإفريقية للشباب بالرأس الأخضر.
و فيما يلي نتائج عملية توزيع المجموعات في "شان" 2019 التي ستحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري
المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر
المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا
المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد
المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مصر
وسيسافر المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء للمشاركة في ال"شان" بمالي , مع الإشارة إلى أن السلة التونسية ستكون ممثلة في هذه الدورة بالمنتخب الثاني معززا ببعض لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و ذلك نظرا لانشغال المنتخب الأول بالتحضير لمونديال ( الصين 2019 ), و سيقود المنتخب الوطني في ال"شان" إطار فني تونسي بقيادة أمين رزيق حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.
و فيما يلي نتائج عملية توزيع المجموعات في "شان" 2019 التي ستحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري
المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر
المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا
المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد
المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مصر
وسيسافر المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء للمشاركة في ال"شان" بمالي , مع الإشارة إلى أن السلة التونسية ستكون ممثلة في هذه الدورة بالمنتخب الثاني معززا ببعض لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و ذلك نظرا لانشغال المنتخب الأول بالتحضير لمونديال ( الصين 2019 ), و سيقود المنتخب الوطني في ال"شان" إطار فني تونسي بقيادة أمين رزيق حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
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