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البطولة الافريقية لكرة السلة ( شان - مالي 2019) - المنتخب التونسي يتحول غدا الى باماكو

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - اسفرت قرعة توزيع المجموعات للنسخة الأولى من البطولة الافريقية لكرة السلة "شان" , عن وضع المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة صحبة منتخبات مصر و غينيا وجرت فعاليات سحب القرعة يوم السبت على هامش البطولة الإفريقية للشباب بالرأس الأخضر.

و فيما يلي نتائج عملية توزيع المجموعات في "شان" 2019 التي ستحتضنها العاصمة المالية باماكو بين 19 و 27 جويلية الجاري


المجموعة الأولى : مالي , الكوت دي فوار , الجزائر

المجموعة الثانية : نيجيريا , الكنغو , كينيا

المجموعة الثالثة : أنغولا , المغرب , التشاد

المجموعة الرابعة : تونس , غينيا , مصر

وسيسافر المنتخب الوطني يوم غد الثلاثاء للمشاركة في ال"شان" بمالي , مع الإشارة إلى أن السلة التونسية ستكون ممثلة في هذه الدورة بالمنتخب الثاني معززا ببعض لاعبي منتخب أقل من 23 عاما و ذلك نظرا لانشغال المنتخب الأول بالتحضير لمونديال ( الصين 2019 ), و سيقود المنتخب الوطني في ال"شان" إطار فني تونسي بقيادة أمين رزيق حسب ما افادت به الجامعة التونسية لكرة السلة.

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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