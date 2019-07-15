بعد نشر صورهما على الفايسبوك ..القبض على شابين قاما بنشل حقيبة إمرأة في سوسة

Lundi 15 Juillet 2019



باب نات

- تمكن أعوان مركز أمن حمام سوسة مساء أمس الأحد 14 جويلية 2019، وفي ظرف وجيز من القاء القبض على شابين تورطا في "نشل" حقيبة سيدة بخزامة سوسة وراجت صورتهما على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك .وقد تم تداول صورة النشالين التي التقطها شخص قام عندما كان على متن سيارته شاهدا على عملية "النشل" وتم نشر صورهما على "الفايسبوك" ليقع في ظرف وجيز القاء القبض عليهما.ألمصدر نسمة