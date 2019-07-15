Radio Babnet Tunisie On Air:   

بعد نشر صورهما على الفايسبوك ..القبض على شابين قاما بنشل حقيبة إمرأة في سوسة

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
باب نات - تمكن أعوان مركز أمن حمام سوسة مساء أمس الأحد 14 جويلية 2019، وفي ظرف وجيز من القاء القبض على شابين تورطا في "نشل" حقيبة سيدة بخزامة سوسة وراجت صورتهما على موقع التواصل الإجتماعي "الفايسبوك .

وقد تم تداول صورة النشالين التي التقطها شخص قام عندما كان على متن سيارته شاهدا على عملية "النشل" وتم نشر صورهما على "الفايسبوك" ليقع في ظرف وجيز القاء القبض عليهما.
ألمصدر نسمة


  
  
     
  
festival-dbc359320d3e036e7695ffe2de38ddad-2019-07-15 10:50:52






1 de 1 commentaires pour l'article 185753

MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 15 Juillet 2019 à 12h 04m |           
غياب دوريات الأمن الثابتة والمتنقلة في المناطق الحساسة يدفع بتمدد المنحرفين لاكتساح الفراغ للقيام بشتى التجاوزات في حق المواطن في حين أن مهمة المؤسسة الأمنية هي العمليات الاستباقية لقطع الطريق عن الكائنات البشرية المتوحشة للقيام بمهمة الافتراس لفرائسها والحل تقدمه لنا سورة الكهف عبر العبد الصالح والذي يمثل كاميرات المراقبة لكل شاردة وواردة لابقاء الوضع تحت السيطرة واستباق الكارثة قبل وقوعها .وفي
عصرنا فان التقنيات الحديثة والروبوتات هي العبد الصالح الذي ذكرها القرآن الكريم لمعاضدة وتيسير مهمة السلطة التنفيذية -والتي يمثلها موسى -



Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

الاثنين 15 جويلية 2019 | 12 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:26 19:40 16:16 12:32 05:12 03:24
31°
 31° % 38 :الرطــوبة
تونــس 24°
8.2 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2429°-2331°-2335°-2335°-25
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563189927|185753 3326|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires