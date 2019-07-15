الدورة 44 من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت بالبرج الأثري

Lundi 15 Juillet 2019



وات

- تلتئم الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت 2019 بالبرج الأثري بالمهدية وتنطلق بحفل موسيقي للفنان ريان يوسف في حين يسدل الستار على فعاليات الدورة مع الموسيقى الصوفية بعرض الزيارة لسامي اللجمي الذي سيقع تقديمه في مناسبتين يومي 15 و16 أوت.وتراوح برمجة الدورة بين العروض الفنية الموسيقية والمسرحية والفرجوية.ويتابع الجمهور عرضا للفنانة السورية فايا يونان مساء 24 جويلية فيما يكون على موعد في بقية العروض مع فنانين تونسيين متميزين من بينهم المطرب الكبير لطفي بوشناق الذي يحيي سهرة السبت 3 أوت ولطيفة العرفاوي يوم 31 جويلية ونبيهة كراولي يوم 7 أوت وياسر الجرادي ونادر قيراط يوم 9 أوت ونور شيبة يوم 5 أوت وأسماء العثماني يوم 29 جويلية.ويكون الموعد مع المسرح في ثلاثة مواعيد حيث يلاقي الجمهور مساء 27 جويلية الفنانة وجيهة الجندوبي في عملها الجديد "بيغ بوسا" ويتابع عرضا للعمل الأخير للفنان لطفي العبدلي يوم 1 أوت ويكتشف العمل المسرحي "جعفرية" لجعفر القاسمي يوم 13 أوت.وسيكون لجمهور المهرجان موعد مع فنون السيرك من خلال مسرحية استعراضية في عالم السيرك مساء 22 جويلية 2019 .