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الدورة 44 من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت بالبرج الأثري

Lundi 15 Juillet 2019

Lundi 15 Juillet 2019
وات - تلتئم الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت 2019 بالبرج الأثري بالمهدية وتنطلق بحفل موسيقي للفنان ريان يوسف في حين يسدل الستار على فعاليات الدورة مع الموسيقى الصوفية بعرض الزيارة لسامي اللجمي الذي سيقع تقديمه في مناسبتين يومي 15 و16 أوت.
وتراوح برمجة الدورة بين العروض الفنية الموسيقية والمسرحية والفرجوية.

ويتابع الجمهور عرضا للفنانة السورية فايا يونان مساء 24 جويلية فيما يكون على موعد في بقية العروض مع فنانين تونسيين متميزين من بينهم المطرب الكبير لطفي بوشناق الذي يحيي سهرة السبت 3 أوت ولطيفة العرفاوي يوم 31 جويلية ونبيهة كراولي يوم 7 أوت وياسر الجرادي ونادر قيراط يوم 9 أوت ونور شيبة يوم 5 أوت وأسماء العثماني يوم 29 جويلية.


ويكون الموعد مع المسرح في ثلاثة مواعيد حيث يلاقي الجمهور مساء 27 جويلية الفنانة وجيهة الجندوبي في عملها الجديد "بيغ بوسا" ويتابع عرضا للعمل الأخير للفنان لطفي العبدلي يوم 1 أوت ويكتشف العمل المسرحي "جعفرية" لجعفر القاسمي يوم 13 أوت.
وسيكون لجمهور المهرجان موعد مع فنون السيرك من خلال مسرحية استعراضية في عالم السيرك مساء 22 جويلية 2019 .

  
  
     
  
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Special can 201
    Match pour le 3e place le mercredi à 20h
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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