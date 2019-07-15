الدورة 44 من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت بالبرج الأثري

Lundi 15 Juillet 2019
وات - تلتئم الدورة الرابعة والأربعون من مهرجان ليالي المهدية من 20 جويلية إلى 16 أوت 2019 بالبرج الأثري بالمهدية وتنطلق بحفل موسيقي للفنان ريان يوسف في حين يسدل الستار على فعاليات الدورة مع الموسيقى الصوفية بعرض الزيارة لسامي اللجمي الذي سيقع تقديمه في مناسبتين يومي 15 و16 أوت.
وتراوح برمجة الدورة بين العروض الفنية الموسيقية والمسرحية والفرجوية.
ويتابع الجمهور عرضا للفنانة السورية فايا يونان مساء 24 جويلية فيما يكون على موعد في بقية العروض مع فنانين تونسيين متميزين من بينهم المطرب الكبير لطفي بوشناق الذي يحيي سهرة السبت 3 أوت ولطيفة العرفاوي يوم 31 جويلية ونبيهة كراولي يوم 7 أوت وياسر الجرادي ونادر قيراط يوم 9 أوت ونور شيبة يوم 5 أوت وأسماء العثماني يوم 29 جويلية.
ويكون الموعد مع المسرح في ثلاثة مواعيد حيث يلاقي الجمهور مساء 27 جويلية الفنانة وجيهة الجندوبي في عملها الجديد "بيغ بوسا" ويتابع عرضا للعمل الأخير للفنان لطفي العبدلي يوم 1 أوت ويكتشف العمل المسرحي "جعفرية" لجعفر القاسمي يوم 13 أوت.
وسيكون لجمهور المهرجان موعد مع فنون السيرك من خلال مسرحية استعراضية في عالم السيرك مساء 22 جويلية 2019 .
وتراوح برمجة الدورة بين العروض الفنية الموسيقية والمسرحية والفرجوية.
ويتابع الجمهور عرضا للفنانة السورية فايا يونان مساء 24 جويلية فيما يكون على موعد في بقية العروض مع فنانين تونسيين متميزين من بينهم المطرب الكبير لطفي بوشناق الذي يحيي سهرة السبت 3 أوت ولطيفة العرفاوي يوم 31 جويلية ونبيهة كراولي يوم 7 أوت وياسر الجرادي ونادر قيراط يوم 9 أوت ونور شيبة يوم 5 أوت وأسماء العثماني يوم 29 جويلية.
ويكون الموعد مع المسرح في ثلاثة مواعيد حيث يلاقي الجمهور مساء 27 جويلية الفنانة وجيهة الجندوبي في عملها الجديد "بيغ بوسا" ويتابع عرضا للعمل الأخير للفنان لطفي العبدلي يوم 1 أوت ويكتشف العمل المسرحي "جعفرية" لجعفر القاسمي يوم 13 أوت.
وسيكون لجمهور المهرجان موعد مع فنون السيرك من خلال مسرحية استعراضية في عالم السيرك مساء 22 جويلية 2019 .
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:42 بيان المكتب التنفيذي لحركة النهضة
- Hier 16:03 تونس ثاني اكبر صائد لسمك القرش في المتوسط
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:26
|19:40
|16:16
|12:32
|05:12
|03:24
|
32°
|31°
|% 35
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
9.8 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-24
|29°-23
|32°-22
|33°-23
|34°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 936) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 877) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 612) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 890) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 263) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 657) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 205) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 993) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 358) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 130) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 777) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 514) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 898) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 331) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 519) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 898) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 506) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 917) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 544) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 198) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:Aideaudeveloppement (Tunisia )
Sur: رضا بالحاج: السخانة والكورة وراء فوز النهضة بالانتخابات البلدية الجزئية في باردو