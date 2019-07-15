باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية السوداء

Lundi 15 Juillet 2019



رغم حملة الدعاية المكثفة و الترويج الواسع لنتائج سبر الآراء التي تقوم بها مؤسسة سيغما كونساي و حضور مديرها حسن الزرقوني في البرامج التلفزية حيث تقدم تلك النتائج حزب نبيل القروي بفارق كبير مع تصعيد لافت للحزب الدستوري الحر فإن الانتخابات البلدية الجزئية التي شهدتها باردو امس الأحد كانت مغايرة.أكدت النتائج تقدم حزب حركة النهضة الذي فاز ب9 مقاعد ثم البديل التونسي ب4 مقاعد و تقاسمت البقية احزابا و قائمات مستقلة . سيتعلل البعض بنسبة المشاركة التي لم تتجاوز 11 % وهو امر غير مفاجئ بالنظر الى تزامن الموعد الانتخابي مع مباراة تونس و السينغال في نصف نهائي كأس افريقيا ثم نفور النايس من العملية السياسية بسبب ضعف المنجز الاقتصادي و التهارج السياسي اضافة الى ضعف الإقبال على الانتخابات البلدية عموما .قدمت النتائج فسيفساء حزبية و من الصعب تشكيل فريق بلدي متجانس بسبب التجاذبات السياسية و قرب موعد الانتخابات التشريعية و الرئاسية الخريف القادم ، وهذا من نتائج القانون الإنتخابي الذي يقطع الطريق امام الاغلبية المطلقة .لكن اللافت هو السقوط المدوي لآلة الدعاية السوداء و من يحركهم في الغرف المظلمة ،، لقد أثبتت نتائج باردو ان التونسيين يحتقرون الأبواق الماجورة التي تنبح كل يوم و تقدم نفسها ككلاب حراسة لاسيادها حيث يشتغل هؤلاء الخمّاسة معاول هدم لنسف الحياة السياسية الطبيعية لخدمة الفقاقيع الحزبية الشعبوية و لا يخجلون من التطبيل للانقلابات بسبب ماضيهم الاسود و حنينهم للبوط العسكري رغم ان الثورة جعلتهم اثرياء بعدما كانوا صبابة بابخس الأثمان ،،، أثبت أهالي باردو انهم لا يشترون بكلغ مقرونة او قارورة زيت كما يعرفون جيدا الأجندات الهدامة لبعض البلاتوات التلفزية التي تسعى بلا هوادة نحو الترذيل و التبخيس .الزرقوني في ورطة لأن اغلب نتائج سبر الآراء التي يقوم بها غير مهنية وهو غير محايد لأنه يشتغل عند قناة تلفزية خاصة يعلم الجميع ولاءاتها و خطها التحريري ينقلب حسب مصالح صاحبها الذي انتقل من التطبيل للشاهد الى" التزمير" للقروي .من سوء حظ هؤلاء انهم أصبحوا مكشوفين للرأي العام الذي صار يسخر من خطابهم و تلبيساتهم .دور الحكومة اليوم هو تنظيم عمل مؤسسات سبر الآراء لأن الفراغ التشريعي يجعلها في خدمة من يدفع اكثر و خاضعة للولاءات و الحسابات ، و لاشك ان نتائج الزرقوني القادمة ستكون مختلفة حتى لا يظهر للناس أنه يسبح في بحر آخر .السياسة في معناها العميق قراءة للواقع و نتائج لكن الحماقة اعيت من يداويها .كاتب و محلل سياسي