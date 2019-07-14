الجزائر تخطف نيجيريا في الثانية الأخيرة وتتأهل للنهائي القاري

Dimanche 14 Juillet 2019
تأهل المنتخب الجزائري، الأحد، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
بذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.
بينما سيلعب المنتخب النيجيري مع نظيره التونسي، الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
جاءت المباراة سريعة من جانب المنتخب الجزائري، حيث أحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف وأضاع بغداد بونجاح فرصة التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لخارج المرمى.
بعدها بحث لاعبو الجزائر عن فرصة التقدم معتمدين على تحركات رياض محرز وسفيان فيغولي وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وجاءت الدقيقة 40 لتشهد هدف التقدم للجزائر بالنيران الصديقة عبر وليام إيكونغ بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو نيجيريا السيطرة على وسط الملعب في محاولة لإدراك التعادل، قابله ميل أداء الجزائر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
ومع حلول الدقيقة 73 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لنيجيريا بعد اللجوء لتقنية الفيديو نفذها أوديون إيغالو في المرمى مسجلًا التعادل.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها لشوطين إضافيين، قضى رياض محرز على الأحلام النيجيرية بتسجيله للهدف الثاني والتأهل في الثانية الأخيرة.
وتغلب المنتخب الجزائري على نظيره النيجيري بهدفين لهدف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
بذلك، تضرب الجزائر موعدًا مع السنغال في المباراة النهائية للبطولة التي ستقام يوم الجمعة.
بينما سيلعب المنتخب النيجيري مع نظيره التونسي، الأربعاء، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.
جاءت المباراة سريعة من جانب المنتخب الجزائري، حيث أحكم لاعبوه السيطرة على وسط الملعب في رحلة بحث عن هدف وأضاع بغداد بونجاح فرصة التقدم عندما تهيأت له الكرة داخل منطقة الجزاء سددها قوية لخارج المرمى.
بعدها بحث لاعبو الجزائر عن فرصة التقدم معتمدين على تحركات رياض محرز وسفيان فيغولي وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبيه واحدة تلو الأخرى.
وجاءت الدقيقة 40 لتشهد هدف التقدم للجزائر بالنيران الصديقة عبر وليام إيكونغ بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد.
وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني، حيث أحكم لاعبو نيجيريا السيطرة على وسط الملعب في محاولة لإدراك التعادل، قابله ميل أداء الجزائر للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة.
ومع حلول الدقيقة 73 احتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لنيجيريا بعد اللجوء لتقنية الفيديو نفذها أوديون إيغالو في المرمى مسجلًا التعادل.
وبعد أن كانت المباراة في طريقها لشوطين إضافيين، قضى رياض محرز على الأحلام النيجيرية بتسجيله للهدف الثاني والتأهل في الثانية الأخيرة.
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Par:Shadow ( )
Sur: الجزائر تخطف نيجيريا في الثانية الأخيرة وتتأهل للنهائي القاري