مدرب تونس آلان جيريس يتمنى تتويج السنغال باللقب

Dimanche 14 Juillet 2019



الأناضول



مدرب السنغال: الجيل الحالي تفوق على جيل 2002

- تمنى الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لتونس تتويج المنتخب السنغالي بلقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.جاءت تصريحات غيريس عقب هزيمة تونس من أسود التيرانجا بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة القارية.وفي مؤتمر صحفي، الأحد، أبدى غيريس حزنه الشديد بعد عدم تأهل نسور قرطاج إلي نهائي بطولة أمم إفريقيا.وأضاف أن أداء فريقه كان على مستوى نصف النهائي، ولكن لم يحالف فريقه التوفيق.وأوضح غيريس "كنا نود أن نكون في وضع أفضل ولكن هذه هي كرة القدم، وعانينا من تراجع".كشف غيريس "سأكون داعما للسنغال في النهائي للتتويج باللقب حيث أنه سبق لي تدريبه، وأتمنى له النجاح من عميق قلبي".وأعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال عن سعادته بالتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.جاءت تصريحات سيسيه عقب فوز السنغال على تونس بهدف دون رد في المربع الذهبي للبطولة القارية.وفي مؤتمر صحفي، الأحد، قال سيسيه "إنه لفخر منذ 17 عامًا، لم نتأهل إلى النهائي القاري وهذا نتاج الاستعداد الجيد، وأظن أن اللاعبين بذلوا مجهودًا طوال 5 سنوات والآن يجنون ثماره".وأضاف "التأهل هو جني ثمار فريقه بالكامل لأن الجميع عمل كل ما لديه".أوضح أن هذا هو سحر كرة القدم أن تصل لمرحلة تفقد فيها السيطرة على كرة القدم وتلعب الأقدار دورها، وهذه المباراة مفاجأة.واعتبر أن "الضغط والتوتر هو مهنتي ولعبت كرة القدم وأنا في الثانية عشر من عمري والضغط جزء لا يتجزأ من هذه اللعبة ووثقت في لاعبي فريقي، وشعرت بتحفيزهم وأنهم يرغبون في عمل شيء ما وقاموا بكل ما يلزم للفوز".وعن مباراة النهائي، أكد "لا أفكر في ذلك حتى الآن، وخاطرت بالتوجه لمهنة التدريب، وسعيد لأنني أسعدت شعبي وأنني أملك جيلًا تفوق على جيل 2002 واللاعبون أكدوا لي أنهم سيتفوقون على ذلك الجيل".وأهدي سيسيه التأهل للنهائي إلى الشعب السنغالي ولكل من يدعو للفريق، ويتابع الانطباعات في السنغال ويهدي لهم الفوز، وهذا النهائي هو النهائي الخاص بهم.واختتم سيسيه تصريحاته بالقول "تمنيت أن أقود السنغال إلى هذا المستوى عندما توليت تدريب المنتخب في 2015، وقلت إن هدفي التأهل لكأس العالم ونهائيات أمم إفريقيا، وتعهدت بذلك إلى كاليدو كوليبالي لإقناعه باللعب للمنتخب".