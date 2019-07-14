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تنس: الصربي جوكوفيتش يتوّج ببطولة ويمبلدون للمرة الخامسة

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - توّج الصربي نوفاك جوكوفيتش، الأحد، بلقب بطولة ويمبلدون الدولية للتنس التي أقيمت بإنجلترا للمرة الخامسة في تاريخه.

وتغلب جوكوفيتش في النهائي على السويسري روجر فيدرير بثلاث مجموعات لمجموعتين، بواقع 7-6 و1-6 و7-6 و4-6 و13-12.


وكانت المباراة ماراثونية ومثيرة في مجملها حيث استمرت لأكثر من 3 ساعات، إلى أن حسمها جوكوفيتش لصالحه.

بذلك، أنهى جوكوفيتش الشراكة مع السويدي بيورن بورغ ليحتل المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تتويجًا باللقب.

ويعتلي فيدرير القائمة بإجمالي 8 ألقاب بفارق لقب وحيد عن الأمريكي بيت سامبراس.

تعد بطولة ويمبلدون هي إحدى البطولات التابعة للاتحاد الدولي للتنس، حيث انطلقت فعالياتها مطلع الشهر الجاري لتنتهي اليوم، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 16 مليون دولار.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
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  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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