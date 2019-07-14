أمم إفريقيا.. 5 أرقام شهدتها مباراة تونس والسنغال

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - شهدت مباراة تونس والسنغال، الأحد، في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر 5 أرقام.
وانتهت المباراة بفوز السنغال على تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، لينتزع "أسود التيرانغا" بطاقة العبور للنهائي القاري.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- السنغال تصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2002 والثانية في تاريخها.
- حقق المنتخب السنغالي الفوز في آخر 4 لقاءات له في كأس الأمم الإفريقية كأفضل سلسلة انتصارات له بتاريخ البطولة.
- تونس خسرت 4 من أصل 6 لقاءات نصف نهائي لعبتها في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
- خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية فشلت الفرق المشاركة في تسجيل 6 ركلات جزاء من أصل 13 تم احتسابها حتى الآن، وهو رقم قياسي يحدث للمرة الأولى منذ بطولة 2010 في أنغولا.
- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لركلتي جزاء في نفس المباراة.
وانتهت المباراة بفوز السنغال على تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، لينتزع "أسود التيرانغا" بطاقة العبور للنهائي القاري.
وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- السنغال تصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2002 والثانية في تاريخها.
- حقق المنتخب السنغالي الفوز في آخر 4 لقاءات له في كأس الأمم الإفريقية كأفضل سلسلة انتصارات له بتاريخ البطولة.
- تونس خسرت 4 من أصل 6 لقاءات نصف نهائي لعبتها في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.
- خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية فشلت الفرق المشاركة في تسجيل 6 ركلات جزاء من أصل 13 تم احتسابها حتى الآن، وهو رقم قياسي يحدث للمرة الأولى منذ بطولة 2010 في أنغولا.
- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لركلتي جزاء في نفس المباراة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
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Par:mandhouj (France )
Sur: هفوة فادحة في الحصص الاضافية تحرم المنتخب التونسي من بلوغ المباراة النهائية