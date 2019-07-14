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أمم إفريقيا.. 5 أرقام شهدتها مباراة تونس والسنغال

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - شهدت مباراة تونس والسنغال، الأحد، في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر 5 أرقام.

وانتهت المباراة بفوز السنغال على تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، لينتزع "أسود التيرانغا" بطاقة العبور للنهائي القاري.


وجاءت الأرقام على النحو التالي:
- السنغال تصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2002 والثانية في تاريخها.

- حقق المنتخب السنغالي الفوز في آخر 4 لقاءات له في كأس الأمم الإفريقية كأفضل سلسلة انتصارات له بتاريخ البطولة.

- تونس خسرت 4 من أصل 6 لقاءات نصف نهائي لعبتها في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

- خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية فشلت الفرق المشاركة في تسجيل 6 ركلات جزاء من أصل 13 تم احتسابها حتى الآن، وهو رقم قياسي يحدث للمرة الأولى منذ بطولة 2010 في أنغولا.

- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لركلتي جزاء في نفس المباراة.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie (1-0)
    20:00: Algérie - Nigeria (1-0) ...
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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