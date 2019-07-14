أمم إفريقيا.. 5 أرقام شهدتها مباراة تونس والسنغال

Dimanche 14 Juillet 2019



الأناضول

وجاءت الأرقام على النحو التالي:

- شهدت مباراة تونس والسنغال، الأحد، في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر 5 أرقام.وانتهت المباراة بفوز السنغال على تونس بهدف دون رد في الدور نصف النهائي، لينتزع "أسود التيرانغا" بطاقة العبور للنهائي القاري.- السنغال تصل لنهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة الأولى منذ عام 2002 والثانية في تاريخها.- حقق المنتخب السنغالي الفوز في آخر 4 لقاءات له في كأس الأمم الإفريقية كأفضل سلسلة انتصارات له بتاريخ البطولة.- تونس خسرت 4 من أصل 6 لقاءات نصف نهائي لعبتها في تاريخها ببطولة كأس الأمم الإفريقية.- خلال النسخة الحالية من كأس الأمم الإفريقية فشلت الفرق المشاركة في تسجيل 6 ركلات جزاء من أصل 13 تم احتسابها حتى الآن، وهو رقم قياسي يحدث للمرة الأولى منذ بطولة 2010 في أنغولا.- هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها التصدي لركلتي جزاء في نفس المباراة.