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فرجاني ساسي يعتذر للجمهور بعد الفشل في التأهل للنهائي

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - قدّم فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، الأحد، اعتذاره لجماهير بلاده بعد الفشل في انتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وخسر المنتخب التونسي من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة القارية.


وفي تصريح صحفي، أعرب ساسي لاعب خط وسط المنتخب التونسي عن حزنه لخروج منتخب بلاده أمام السنغال.

وقال ساسي "واجهنا سوء توفيق في المباراة وكنت أتمنى إحراز ركلة الجزاء لإسعاد الجماهير ولكن لم أوفق".

وأضاف "قدر الله وما شاء فعل، لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة، وأضعنا العديد من الفرص السهلة وحتى الهدف نحن من أحرزناه في مرمانا".

واختتم ساسي تصريحاته بالقول "منتخب تونس قدم مستوى جيد جدًا في البطولة وأعتذر لجماهير تونس على الخروج من البطولة".

  
  
     
  
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