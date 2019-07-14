فرجاني ساسي يعتذر للجمهور بعد الفشل في التأهل للنهائي

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - قدّم فرجاني ساسي لاعب المنتخب التونسي، الأحد، اعتذاره لجماهير بلاده بعد الفشل في انتزاع بطاقة العبور إلى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وخسر المنتخب التونسي من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، أعرب ساسي لاعب خط وسط المنتخب التونسي عن حزنه لخروج منتخب بلاده أمام السنغال.
وقال ساسي "واجهنا سوء توفيق في المباراة وكنت أتمنى إحراز ركلة الجزاء لإسعاد الجماهير ولكن لم أوفق".
وأضاف "قدر الله وما شاء فعل، لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة، وأضعنا العديد من الفرص السهلة وحتى الهدف نحن من أحرزناه في مرمانا".
واختتم ساسي تصريحاته بالقول "منتخب تونس قدم مستوى جيد جدًا في البطولة وأعتذر لجماهير تونس على الخروج من البطولة".
وخسر المنتخب التونسي من نظيره السنغالي بهدف نظيف في المربع الذهبي للبطولة القارية.
وفي تصريح صحفي، أعرب ساسي لاعب خط وسط المنتخب التونسي عن حزنه لخروج منتخب بلاده أمام السنغال.
وقال ساسي "واجهنا سوء توفيق في المباراة وكنت أتمنى إحراز ركلة الجزاء لإسعاد الجماهير ولكن لم أوفق".
وأضاف "قدر الله وما شاء فعل، لعبنا أفضل مباراة لنا في البطولة، وأضعنا العديد من الفرص السهلة وحتى الهدف نحن من أحرزناه في مرمانا".
واختتم ساسي تصريحاته بالقول "منتخب تونس قدم مستوى جيد جدًا في البطولة وأعتذر لجماهير تونس على الخروج من البطولة".
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:41 مبدعة أنت يا ''أميرة الفلسفة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:27
|19:41
|16:16
|12:32
|05:11
|03:23
|
27°
|27°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|27°-23
|31°-23
|29°-22
|31°-22
|35°-24
Follow @babnet_Tunisie
(138 891) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 833) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 586) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 841) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 251) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 520) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 181) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 941) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 345) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 108) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 769) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 461) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 778) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 317) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 505) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 884) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 486) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 912) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 534) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 185) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:mandhouj (France )
Sur: هفوة فادحة في الحصص الاضافية تحرم المنتخب التونسي من بلوغ المباراة النهائية