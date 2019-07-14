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باريس.. توقيف 175 شخصا في تظاهرات ''اليوم الوطني''

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - باريس - أوقفت السلطات الفرنسية، الأحد، 175 شخصًا، إثر اندلاع اشتباكات مع محتجين من "السترات الصفراء" الذين شاركوا في تظاهرات "اليوم الوطني"، في شارع الشانزليزيه، بالعاصمة باريس، ضمن حراكهم المستمر على مدار 35 أسبوعًا.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفرقة المتظاهرين الذين شاركوا في احتجاجات تتزامن مع احتفال فرنسا بذكرى عيدها الوطني في 14 يوليو/ تموز الجاري، حسبما نقل موقع محطة "بي إف إم تي في" التلفزيونية.


وذكرت المحطة أن الشرطة الفرنسية أوقفت 175 شخصًا في باريس للتحقيق معهم حتى الساعة (16:20 ت.غ)، على خلفية الاحتجاجات.

وتظاهرت حركة "السترات الصفراء" في فرنسا، الأحد، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت المظاهرات من حي كليشي بالعاصمة باريس، وسار مئات المتظاهرين باتجاه مختلف أحياء المدينة.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، مظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.

  
  
     
  
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Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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