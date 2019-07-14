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حزب التكتل لن يقاطع الإنتخابات القادمة في حال وقع ختم القانون الانتخابي الجديد (الأمين العام للحزب)

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - أكد كمال القرقوري الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، أنّ حزبه لن يقاطع الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، في حال وقع ختم القانون الانتخابي الجديد، لأن سياسية الكراسي الفارغة غير مجدية، على حد تعبيره.

وأضاف القرقوري، في تصريح ل(وات) على هامش اجتماع سياسي لحزبه انتظم اليوم الاحد بالمنستير، تحت شعار "نعيش بقدري في بلادي"، أنه لم يبق سوى أسبوع على تقديم القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية، دون معرفة مصير القانون الانتخابي، قائلا "هل سيتم ختمه من قبل رئيس الجمهورية أم سيرجع إلى مجلس نواب الشعب.. وهل سيقع اعتماد القانون الانتخابي القديم في حال عدم ختمه".
واعتبر ان حالة الضبابية هذده، تكشف "تردي مستوى التصرف في شؤون البلاد، وتبرهن على أن الذين أخذوا بزمام الأمور أرادوا الانحراف عن الدستور، وعوض أن تقدم الأغلبية الحاكمة حلولا لمشاكل البلاد قررت تغيير القانون الانتخابي لإقصاء بعض الأطراف"، حسب تقديره.

وانتقد استعمال الدولة والأغلبية في السلطة التشريعية والتنفيذية لإزاحة المنافسين ورفض تركيز المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية ، مما يجعل من هذه الأطراف "خطرا كبيرا على الديمقراطية في تونس وعلى التنمية الشاملة بها"، وفق قوله.
وعبر عن أمله في أن لا يختم رئيس الجمهورية القانون الانتخابي الجديد، ووأن يقع اعتماد القانون الانتخابي السابق، وأن تتولى الأغلبية والمعارضة بعد الاستحقاقات الانتخابية مناقشة القانون الانتخابي الجديد بشكل يضمن الحفاظ على المسار الديمقراطي، حتى يكون صوت الناخبين ممثلا في البرلمان دون إقصاء.
وأفاد بأن حزب التكتل سيتقدم للانتخابات التشريعية في 16 دائرة انتخابية وقد يصل عددها إلى 18 أو 20 دائرة انتخابية، وسيدعم مرشحا للانتخابات الرئاسية "يؤمن بالديمقراطية ويحرص على حمايتها وعلى حماية الدستور"، مضيفا أنه في حال عدم وجود مرشح بهذه المواصفات، سيترك الحزب لمناضليه حرية الاختيار.

  
  
     
  
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    17:00: Sénégal - Tunisie 1-0
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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