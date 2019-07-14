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تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في لقاءه اليوم ضد المنتخب السينغالي

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في لقاءه اليوم ضد المنتخب السينغالي لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا على ملعب 30 جوان بالقاهرة .

معز حسان – محمد دراغر – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – أيمن بن محمد – الفرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني و طه ياسين الخنيسي.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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