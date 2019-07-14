Dimanche 14 Juillet 2019
تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في لقاءه اليوم ضد المنتخب السينغالي لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا على ملعب 30 جوان بالقاهرة .
معز حسان – محمد دراغر – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – أيمن بن محمد – الفرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني و طه ياسين الخنيسي.
معز حسان – محمد دراغر – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – أيمن بن محمد – الفرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني و طه ياسين الخنيسي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: محمد بوغلاب: لم أتحدث أبدا عن الخنيسي وأقول لمن يروج الأكاذيب برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو