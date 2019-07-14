Dimanche 14 Juillet 2019



تشكيلة المنتخب الوطني التونسي في لقاءه اليوم ضد المنتخب السينغالي لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس أمم أفريقيا على ملعب 30 جوان بالقاهرة .معز حسان – محمد دراغر – ديلان براون – ياسين مرياح – أسامة الحدادي – إلياس السخيري – أيمن بن محمد – الفرجاني ساسي – وهبي الخزري – يوسف المساكني و طه ياسين الخنيسي.