رجل طائر وآليات جديدة خلال العرض العسكري الضخم احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي

Dimanche 14 Juillet 2019
فرانس 24 - بمشاركة 4300 عسكري، قدمت فرنسا عرضا عسكريا كبيرا في جادة الشانزليزيه الأحد في ذكرى عيدها الوطني.
احتفالات العام الحالي تميزت بتقديم بطل العالم للدراجات المائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا يقطع الأنفاس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه.
وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر (فلاي بورد) الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.
العرض الذي قام به زاباتا سبقه استعراض لعدة آليات عسكرية جديدة المقررة في إطار "قانون البرنامج العسكري 2019-2025" الذي ينص على زيادة ميزانيات الجيش الفرنسي.
فرانس24
احتفالات العام الحالي تميزت بتقديم بطل العالم للدراجات المائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا يقطع الأنفاس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه.
وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر (فلاي بورد) الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.
العرض الذي قام به زاباتا سبقه استعراض لعدة آليات عسكرية جديدة المقررة في إطار "قانون البرنامج العسكري 2019-2025" الذي ينص على زيادة ميزانيات الجيش الفرنسي.
فرانس24
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:41 مبدعة أنت يا ''أميرة الفلسفة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:27
|19:41
|16:16
|12:32
|05:11
|03:23
|
32°
|33°
|% 43
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
|
5.7 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|33°-24
|31°-23
|29°-23
|31°-22
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(138 880) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 822) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 577) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 806) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 245) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 492) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 169) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 906) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 341) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 102) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 765) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 424) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 649) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 308) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 497) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 877) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 479) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 908) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 527) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 183) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: محمد بوغلاب: لم أتحدث أبدا عن الخنيسي وأقول لمن يروج الأكاذيب برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو