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رجل طائر وآليات جديدة خلال العرض العسكري الضخم احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
فرانس 24 - بمشاركة 4300 عسكري، قدمت فرنسا عرضا عسكريا كبيرا في جادة الشانزليزيه الأحد في ذكرى عيدها الوطني.

احتفالات العام الحالي تميزت بتقديم بطل العالم للدراجات المائية الفرنسي فرانكي زاباتا عرضا يقطع الأنفاس، وهو يقف على لوح طائر قام باختراعه، على ارتفاع عشرات الأمتار عن الأرض فوق جادة الشانزيليزيه.


وقام زاباتا بعرضه على لوحه الطائر (فلاي بورد) الذي يعمل بخمسة محركات نفاثة، وهو يحمل بندقية.

العرض الذي قام به زاباتا سبقه استعراض لعدة آليات عسكرية جديدة المقررة في إطار "قانون البرنامج العسكري 2019-2025" الذي ينص على زيادة ميزانيات الجيش الفرنسي.

فرانس24


  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Kenya 3 3 1 0 2 -4
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Maroc 9 3 3 0 0 3
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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
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Cameroun 5 3 1 2 0 2
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