وصول طائرة روسية سادسة محمّلة بمعدات ''إس400'' إلى أنقرة

Dimanche 14 Juillet 2019



الأناضول





- أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الثالث على التوالي. وقالت الوزارة في البيان: "يستمر شحن معدات منظومة "إس400"، وفي هذا الإطار هبطت طائرة سادسة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة".