وصول طائرة روسية سادسة محمّلة بمعدات ''إس400'' إلى أنقرة

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الدفاعية الروسية، إلى البلاد، لليوم الثالث على التوالي. وقالت الوزارة في البيان: "يستمر شحن معدات منظومة "إس400"، وفي هذا الإطار هبطت طائرة سادسة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة".
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|Quarts de Finale
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:keyser3050 (France )
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