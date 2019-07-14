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طهران تنفي الدخول في مفاوضات مع واشنطن بوساطة روسية

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
الأناضول - طهران/ إلهي سلاري - نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سيد عباس موسوي، دخول بلاده في مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بوساطة روسية.

جاء ذلك خلال مقابلة أجراها المسؤول الإيراني، الأحد، مع وكالة الأنباء الرسمية في البلاد (إرنا).


وقال "موسوي"، إن إجراء مفاوضات بين طهران وواشنطن غير مطروح للنقاش على أي مستوى حاليا.

وكانت تقارير إعلامية تحدثت في وقت سابق، عن دخول الخارجية الإيرانية في مفاوضات مع نظيرتها الأمريكية، بوساطة روسية.

وتشهد المنطقة توترا متصاعدا من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم في 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
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