استعدادا لكاس افريقيا للامم - المنتخب الوطني للكرة الطائرة فوز وديا على نظيره الكوبي 3/صفر

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره الكوبي بنتيجة 3-1 (تفاصيلها (18/25-22/25-25/19-20/25) في المباراة الودية التي دارت امس السبت في اطار الاستعدادات لنهائيات بطولة أمم إفريقيا التي ستستضيفها تونس من 19 إلى 29 جويلية الجاري.
وكان المنتخب التونسي الذي دخل في تربص تحضيري بتونس منذ يوم 9 جويلية فاز في المباراة الودية الاولى امام منافسه الكوبي بنتيجة 3-صفر وانهزم في المقابلة الثانية اول امس الجمعة بنتيجة صفر-3.
ويختتم التربص التحضيري استعدادا للموعد القاري بلقاء ودي رابع امام نفس المنافس اليوم الاحد انطلاقا من الساعة 11 بقصر الرياضة بالمنزه.
وكان المنتخب التونسي الذي دخل في تربص تحضيري بتونس منذ يوم 9 جويلية فاز في المباراة الودية الاولى امام منافسه الكوبي بنتيجة 3-صفر وانهزم في المقابلة الثانية اول امس الجمعة بنتيجة صفر-3.
ويختتم التربص التحضيري استعدادا للموعد القاري بلقاء ودي رابع امام نفس المنافس اليوم الاحد انطلاقا من الساعة 11 بقصر الرياضة بالمنزه.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: محمد بوغلاب: لم أتحدث أبدا عن الخنيسي وأقول لمن يروج الأكاذيب برة فركسو تلقاوش بغل قلعولو صفايحو