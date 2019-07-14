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استعدادا لكاس افريقيا للامم - المنتخب الوطني للكرة الطائرة فوز وديا على نظيره الكوبي 3/صفر

Dimanche 14 Juillet 2019

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - فاز المنتخب التونسي للكرة الطائرة على نظيره الكوبي بنتيجة 3-1 (تفاصيلها (18/25-22/25-25/19-20/25) في المباراة الودية التي دارت امس السبت في اطار الاستعدادات لنهائيات بطولة أمم إفريقيا التي ستستضيفها تونس من 19 إلى 29 جويلية الجاري.

وكان المنتخب التونسي الذي دخل في تربص تحضيري بتونس منذ يوم 9 جويلية فاز في المباراة الودية الاولى امام منافسه الكوبي بنتيجة 3-صفر وانهزم في المقابلة الثانية اول امس الجمعة بنتيجة صفر-3.


ويختتم التربص التحضيري استعدادا للموعد القاري بلقاء ودي رابع امام نفس المنافس اليوم الاحد انطلاقا من الساعة 11 بقصر الرياضة بالمنزه.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Sénégal - Tunisie
    20:00: Algérie - Nigeria
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


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