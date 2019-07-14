فى مدينة الثقافة: فسيفساء فنية وتراثية بامضاء مبدعي ولاية بن عروس

Dimanche 14 Juillet 2019
وات - استضافت مدينة الثقافة بتونس امس السبت وضمن برنامج "ايام الجهات فى مدينة الثقافة"، ولاية بن عروس التي كشفت بالمناسبة عن جزء من مخزونها الثقافي والحضاري والتراثي وابداعات فنانينها فى العديد من المجالات التعبيرية والفرجوية.
برنامج هذه الاحتفالية انطلق مع تنشيط خارجي لعرض "اسطمبالي" للشاذلي البيدالي ومجموعة باباروني أمام الباب الرئيسي لمدينة الثقافة الذي تفاعل معه الجمهور بالرقص، قبل أن يدخل إلى البهو الرئيسي لاكتشاف المعارض المتنوعة التي جهّزتها الولاية للزوار منها جناح للصناعات التقليدية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصناعات التقليدية عرض مجموعة من الملابس التقليدية للجهة، النسيج والحليّ.
كما أقيمت ورشات مختلفة في جناح الفنون التشكيلية تضمن لوحات فنية ومنحوتات لأعلام الجهة منهم: الطاهر شريعة، محمد صالح بن مراد، مصطفى الفيلالي، عبد العزيز العروي وغيرهم، ولوحات في فن الكاريكاتور، ومنسوجات للفنانة صفية فرحات وغيرها... إضافة إلى أجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، بإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في البهو السفلي للمدينة فكان الموعد مع عروض أزياء بمرافقة موسيقية لعازف الساكسوفون رياض الصغيّر، ومعرض حول المواقع الأثرية لولاية بن عروس منها جزء خاص لموقع أوذنة الأثري، وفي مسرح المبدعين الشبان كان الموعد مع عرض موسيقى سمفونية لمجموعة les solistes ومجموعة قراءات شعرية من تنشيط الإعلامي حاتم بن عمارة ابن الجهة، قبل أن تختتم السهرة مع عرض حضرة الأسياد بمسرح الجهات أين استمتع الجمهور بالموسيقى الصوفية وبحضرة بن عروس وعرض "أمازونيا" لمجموعة باباروني بالفضاء الخارجي للمدينة.
برنامج هذه الاحتفالية انطلق مع تنشيط خارجي لعرض "اسطمبالي" للشاذلي البيدالي ومجموعة باباروني أمام الباب الرئيسي لمدينة الثقافة الذي تفاعل معه الجمهور بالرقص، قبل أن يدخل إلى البهو الرئيسي لاكتشاف المعارض المتنوعة التي جهّزتها الولاية للزوار منها جناح للصناعات التقليدية بالتعاون مع الإدارة الجهوية للصناعات التقليدية عرض مجموعة من الملابس التقليدية للجهة، النسيج والحليّ.
كما أقيمت ورشات مختلفة في جناح الفنون التشكيلية تضمن لوحات فنية ومنحوتات لأعلام الجهة منهم: الطاهر شريعة، محمد صالح بن مراد، مصطفى الفيلالي، عبد العزيز العروي وغيرهم، ولوحات في فن الكاريكاتور، ومنسوجات للفنانة صفية فرحات وغيرها... إضافة إلى أجنحة أخرى خاصة بإصدارات الجهة من شعر وقصص وروايات وبحوث، بإنتاجات الجمعيات والمؤسسات الثقافية، والمندوبية الجهوية للسياحة والفلاحة والاتحاد الجهوي للمرأة.
أما في البهو السفلي للمدينة فكان الموعد مع عروض أزياء بمرافقة موسيقية لعازف الساكسوفون رياض الصغيّر، ومعرض حول المواقع الأثرية لولاية بن عروس منها جزء خاص لموقع أوذنة الأثري، وفي مسرح المبدعين الشبان كان الموعد مع عرض موسيقى سمفونية لمجموعة les solistes ومجموعة قراءات شعرية من تنشيط الإعلامي حاتم بن عمارة ابن الجهة، قبل أن تختتم السهرة مع عرض حضرة الأسياد بمسرح الجهات أين استمتع الجمهور بالموسيقى الصوفية وبحضرة بن عروس وعرض "أمازونيا" لمجموعة باباروني بالفضاء الخارجي للمدينة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 22:41 مبدعة أنت يا ''أميرة الفلسفة''
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:27
|19:41
|16:16
|12:32
|05:11
|03:23
|
31°
|32°
|% 48
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|31°-23
|31°-23
|29°-23
|31°-22
|35°-23
Follow @babnet_Tunisie
(138 885) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 824) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 578) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 827) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 250) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 513) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 175) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 921) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 343) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 102) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 766) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 450) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 741) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 312) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 502) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 878) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 483) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 908) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 532) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 183) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:mandhouj (France )
Sur: المرزوقي : هناك من أراد زعزعة أمن تونس واستقرارها وما وقع يوم ''الخميس الأسود'' فيه انتصار لتونس