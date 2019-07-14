النجم الساحلي التونسي يضم الجزائري بوخنشوش لثلاث مواسم

Dimanche 14 Juillet 2019



الأناضول

- أعلن نادي النجم الساحلي التونسي، السبت، التعاقد مع الجزائري سليم بوخنشوش لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي حتى 2022، دون الافصاح عن التفاصيل المادية للصفقة.ووفقًا لصفحة النادي على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، "وقع اللاعب الجزائري سليم بوخنشوش عقدًا لمدة ثلاثة مواسم مع النجم الرياضي الساحلي".وبوخنشوش (27 عامًا) هو الجزائري الثالث الذي ينضم لصفوف النجم الساحلي بعد كريم عريبي و يانيس تافر.وأنهى النجم الساحلي الموسم الماضي للدوري التونسي في مركز الوصيف برصيد 54 نقطة بفارق نقطتين خلف الترجي، وتأهلا لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.