Radio Babnet Tunisie On Air: Saber - Khay Khay  

فرنسا.. ''السترات الصفراء'' تتظاهر للأسبوع الـ35 على التوالي

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - باريس/ يوسف أوزجان - تظاهرت حركة السترات الصفراء في فرنسا، السبت، للأسبوع الـ35 على التوالي، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وانطلقت المظاهرات من حي كليشي بالعاصمة باريس، وسار مئات المتظاهرين باتجاه مختلف أحياء المدينة.


وردت الشرطة على المتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع ومنعتهم من دخول محطة قطار ليون في الدائرة الثانية عشرة.

فيما ردد المتظاهرون هتافات تطالب باستقالة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما شهدت مدن مختلفة أبرزها مونبلييه، وليل، وبوردو، وتولوز مظاهرات مماثلة لحركة السترات الصفراء.

من جهتها، منعت الشرطة التظاهر في شارع الشانزليزيه، وبالقرب من مقر الجمعية الوطنية (البرلمان) ومن كاتدرائية نوتردام.

ومنذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تشهد فرنسا، في أيام السبت من كل أسبوع، مظاهرات بدأت احتجاجا على رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة، وتخلل بعضها أعمال عنف أدت إلى مقتل وإصابة العشرات.


  
  
     
  
festival-7f561c181fd2a29f3be490f8c7a7ac64-2019-07-13 22:59:21






0 de 0 commentaires pour l'article 185706



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

السبت 13 جويلية 2019 | 10 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:10 03:22
27°
 27° % 57 :الرطــوبة
تونــس 25°
2.23 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
27°-2536°-2431°-2430°-2332°-21
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563058169|185706 134|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires