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الحصة الأخيرة للمنتخب التونسي قبل لقاء السينغال : غياب الشعلالي و كشريدة القاهرة

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - أنهى المنتخب الوطني التونسي مساء يوم السبت تحضيراته للقاء الدور نصف النهائي كأس افريقيا (مصر 2019) و الذي سيجمعه الاحد بنظيره السينغالي انطلاقا من الساعة الخامسة بتوقيت تونس بملعب 30 جوان بالقاهرة وذلك باجراء حصة تدريبية اخيرة دامت 50 دقيقة وبمشاركة كل اللاعبين باستثناء غيلان الشعلالي الذي مازال يتابع برنامجه التأهيلي تحت اشراف الاطار الطبي والمعد البدني للمنتخب و وجدي كشريدة الغائب لأسباب صحية .

ووفق بلاغ للجامعة التونسة لكرة القدم , حاول الاطار الفني استغلال الحصة الأخيرة لمزيد تعزيز وتنشيط اللياقة البدنية و ضبط بعض الجوانب الفنية والتكتيكية على التشكيلة الاساسية .


وللتذكير عين الاتحاد الافريقي لكرة القدم الأثيوبي باملاك تيسيما لادارة لقاء الغد بين تونس والسينغال.
كما تم تعيين السوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا والكنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.

وسيخوض المنتخب الوطني التونسي المباراة باللون الأحمر فيما سيلعب المنتخب السينغالي باللون الاخضر.

  
  
     
  
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Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
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Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
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  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
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