Radio Babnet Tunisie On Air: Farid - Banady 3alik  

كان مصر 2019: 500 تذكرة على ذمة الجماهير التونسية وتمديد في التأشيرة الى يوم 21 جويلية

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - بعد أن استجابت لجنة تنظيم كأس أفريقيا 2019 التي تدور بمصر والتي يترأسها المهندس هاني أبو ريدة إلى طلب الجامعة التونسية لكرة القدم في اعفاء الجماهير الوافدة من تونس من بطاقة محب وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والسلطات المعنية ، مرة أخرى تستحيب لجنة التنظيم إلى طلبات الجامعة التونسية حيث مكنتها مجانا من 500 تذكرة تخول لحاملها الدخول لمباراة تونس والسينغال والتي ستدور يوم الأحد 14 جوابية 2019 بملعب 30 جوان بالقاهرة على الساعة الخامسة بتوقيت تونس .

ووفق بلاغ للجامعة سوف يقع التنسيق مع سفير تونس بمصر نجيب منيف لتسليمه العدد المطلوب من التذاكر التي وقع تسليمها للوفد وذلك حتى يتسنى تسليمها للمعنيين بالأمر .


من ناحية أخرى قررت السفارة المصرية منح الجماهير التونسية التي ستتحول الليلة إلى القاهرة لمتابعة بقية مقابلات المنتخب الوطني التونسي تأشيرة دخول و إقامة بالاراضي المصرية لا تتجاوز مدتها 3 أيام ، و على إثر هذا الإجراء سارع بعض المواطنين بالإتصال بِالجامعة التونسية لكرة القدم للتدخل لفائدتها لدى المصالح المعنية و هو ما تم فعلا، حيث بادرت الجامعة بالتدخل لدى سفير مصر بتونس نبيل الحبشي الذي استجاب لطلبها وسوف يقع تمكين جميع التونسيين الذين سيتحولون إلى مصر من تأشيرة تمتد إلى غاية 21 جويلية 2019 .

  
  
     
  
festival-6944ff2c562407388098f7653c4de480-2019-07-13 19:10:12






0 de 0 commentaires pour l'article 185700



Special can 201
    Les prochains matchs le dimanche 14
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
Senegal Senegal - Benin Benin
Nigeria Nigeria - A Sud Afrique du Sud
cote ivoire Cote d'Ivoire - Algerie Algerie
Madagascar Madagascar - Tunisie Tunisie
Demi Finale
Senegal Senegal - Tunisie Tunisie
Algerie Algerie - Nigeria Nigeria


En continu

السبت 13 جويلية 2019 | 10 ذو القعدة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:27 19:41 16:16 12:32 05:10 03:22
29°
 29° % 58 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.5 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
29°-2436°-2431°-2430°-2332°-21
  • Avoirs en devises
    14344,4

  • (12 juill)
  • Jours d'importation
    80
  •              1 € = 3,23789 DT        1$ =2,87572 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12 juill)   1175,9 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1563047351|185700 589|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires