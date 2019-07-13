كان مصر 2019: 500 تذكرة على ذمة الجماهير التونسية وتمديد في التأشيرة الى يوم 21 جويلية

Samedi 13 Juillet 2019



باب نات

- بعد أن استجابت لجنة تنظيم كأس أفريقيا 2019 التي تدور بمصر والتي يترأسها المهندس هاني أبو ريدة إلى طلب الجامعة التونسية لكرة القدم في اعفاء الجماهير الوافدة من تونس من بطاقة محب وذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية والسلطات المعنية ، مرة أخرى تستحيب لجنة التنظيم إلى طلبات الجامعة التونسية حيث مكنتها مجانا من 500 تذكرة تخول لحاملها الدخول لمباراة تونس والسينغال والتي ستدور يوم الأحد 14 جوابية 2019 بملعب 30 جوان بالقاهرة على الساعة الخامسة بتوقيت تونس .ووفق بلاغ للجامعة سوف يقع التنسيق مع سفير تونس بمصر نجيب منيف لتسليمه العدد المطلوب من التذاكر التي وقع تسليمها للوفد وذلك حتى يتسنى تسليمها للمعنيين بالأمر .من ناحية أخرى قررت السفارة المصرية منح الجماهير التونسية التي ستتحول الليلة إلى القاهرة لمتابعة بقية مقابلات المنتخب الوطني التونسي تأشيرة دخول و إقامة بالاراضي المصرية لا تتجاوز مدتها 3 أيام ، و على إثر هذا الإجراء سارع بعض المواطنين بالإتصال بِالجامعة التونسية لكرة القدم للتدخل لفائدتها لدى المصالح المعنية و هو ما تم فعلا، حيث بادرت الجامعة بالتدخل لدى سفير مصر بتونس نبيل الحبشي الذي استجاب لطلبها وسوف يقع تمكين جميع التونسيين الذين سيتحولون إلى مصر من تأشيرة تمتد إلى غاية 21 جويلية 2019 .