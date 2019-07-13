رئيس اتحاد غينيا بيساو يطالب احمد احمد بالتنحي من ال''كاف'' وتعويضه بالسنغالية فاطمة سامورا

Samedi 13 Juillet 2019



وات

- طالب مانويل لوبيس ناسيمنتو، رئيس اتحاد غينيا بيساو لكرة القدم أحمد احمد، رئيس الاتحاد الإفريقي بالرحيل عن منصبه، مُشيرًا إلى أنه هناك شكوك حول بعض الأمور غير الطبيعية التي تدور في الكواليس.وقال ناسيمنتو في تصريحات نقلها موقع "ثيي داكار" السنغالي :"يجب على أحمد أحمد أن يستسلم حتى يتمكن ال"كاف" من استعادة فخره وكبريائه، الكاف يعبر عن قارة بأكملها، لذلك يجب أن نحترم ما نحن عليه".وأضاف :"ليس لدي أي شيء ضد أحمد أحمد، لكنني أقترح أن تتولى فاطمة رئاسة الكاف، فهي قادرة على تقويم هذه المؤسسة العظيمة"، قبل أن يكمل :"الكثير من الناس في حاشية أحمد، لا يحبون فاطمة، لكنهم لا يجرؤون على قول ذلك، فاطمة شخصية تاريخية، وهي السيدة الأولى لسكرتارية الفيفا".وأكمل رئيس اتحاد غينيا بيساو :"في الكاف، هناك الكثير من المشاكل، وإحضار فاطمة لمدة ستة أشهر وتجديد ستة أشهر أخرى، هذا يثبت أن هناك شيء ما وراء، يجب أن نكون حذرين مع الكاف".