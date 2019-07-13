آلان جيريس: فريق السنغال قوي وأقدر خطورته جيدًا وأسعي للتعامل معه بشكل تكتيكي مميز

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - اعترف الفرنسي آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس بصعوبة مباراة فريقه الأحد، أمام السنغال في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال غيريس إنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه قام بتدريبه من قبل، ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم مشيرًا إلي أنه يواجه فريقًا قويًا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.
وشدد غيريس علي أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه.
أشار جيريس إلى أن الفارق بين المنتخبات الإفريقية ومنتخبات شمال إفريقيا هو أن لاعبي المنتخبات الأفارقة مميزين جدًا في الفرديات، أما لاعبي منتخبات شمال إفريقيا فلا يعتمدون على الفردية في الأداء مثلما قد يعتمد السنغال علي وجود ماني مع الفريق.
وشدد المدير الفني لمنتخب تونس أن فريق السنغال فريق قوي ويقدر خطورته جيدًا ويسعي للتعامل معه بشكل تكتيكي مميز.
وفي مؤتمر صحفي، السبت، قال غيريس إنه يعلم كل شيء عن لاعبي السنغال بحكم أنه قام بتدريبه من قبل، ولكن هذا لا يعد في الاعتبار لأن الأداء في الملعب لكل لاعب هو الأهم مشيرًا إلي أنه يواجه فريقًا قويًا ومن أبرز المرشحين للفوز بالبطولة.
وشدد غيريس علي أنه لن يتحدث عن الانتقادات التي وجهت له في مباريات تونس الماضية وما يشغله لقاء الغد أمام السنغال والفوز فيه.
أشار جيريس إلى أن الفارق بين المنتخبات الإفريقية ومنتخبات شمال إفريقيا هو أن لاعبي المنتخبات الأفارقة مميزين جدًا في الفرديات، أما لاعبي منتخبات شمال إفريقيا فلا يعتمدون على الفردية في الأداء مثلما قد يعتمد السنغال علي وجود ماني مع الفريق.
وشدد المدير الفني لمنتخب تونس أن فريق السنغال فريق قوي ويقدر خطورته جيدًا ويسعي للتعامل معه بشكل تكتيكي مميز.
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|Quarts de Finale
|Senegal
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|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
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|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
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- Hier 20:19 الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس
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Par:MOUSALIM (Tunisia )
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