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مدرب نيجيريا: جاهزون لمواجهة الجزائر في نصف نهائي أمم إفريقيا

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - قال الألماني جيرنوت روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا إن فريقه جاهز لمواجهة الجزائر الأحد في المربع الذهبي لبطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.

وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد روهر "عقب المباراة الصعبة أمام جنوب إفريقيا كان علينا أن نبدأ الاستشفاء سريعًا، وكانت هناك إصابات طفيفة وحاولنا علاجها وبدأنا في صباح اليوم التالي مباشرة للتحضير لمواجهة الجزائر".


وأضاف "شاهدنا تكتيك الجزائر مع اللاعبين وعقدنا جلسة لتحليل أدائهم، ونحاول أن نضع طريقة اللعب المناسبة لإيقافهم".

وواصل تصريحاته قائلًا "منتخب الجزائر في التصفيات كان ضعيفًا والآن أصبح قويًا ويقدم أداء متوازن بين الدفاع والهجوم ولن تكون مباراة سهلة، ونحن نحترمهم للغاية، هم يتفوقون علينا الآن دفاعًا وهجومًا استقبلوا أقل منا وسجلوا أكثر أيضًا".

وأشار "الجماهير المصرية تحب كرة القدم الجيدة وهم بالفعل لديهم بعض التعاطف معنا لكن في الوقت نفسه هم عرب مثل الجزائر ولا أعلم إذا كانوا سيشجعون فريقنا أم جيرانهم، وأتمنى أن نحظى بثقتهم".

واختتم روهر تصريحاته بالقول "تغلبنا على أحد المرشحين والآن سنواجه أفضل فريق في الأدوار الأولى، والأربعة المتواجدين في المربع الذهبي كلهم مرشحون للقب".

  
  
     
  
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