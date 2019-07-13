مدرب الجزائر: الأفضل في الملعب سيفوز باللقب الإفريقي

Samedi 13 Juillet 2019



الأناضول

- قال جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري إن الفريق الأفضل هو الذي سيتوّج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.جاءت تصريحات بلماضي قبل مباراة الجزائر، الأحد، أمام نيجيريا في المربع الذهبي للبطولة القارية.وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، على جاهزية فريقه لمواجهة نيجيريا في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا.وأضاف "لا يوجد فريق أفضل من الآخر في نصف النهائي بناء على تاريخه، الأفضل في الملعب سيفوز باللقب الإفريقي".وعن مهاجمه بغداد بونجاح الذى أهدر ركلة جزاء أمام كوت ديفوار قال: "بغداد بونجاح هو أحد افضل المهاجمين في العالم وسجل لنا أهدافًا في التصفيات، ويعمل لمصلحة الفريق وإهدار ركلة الجزاء أمام كوت ديفوار ليست نهاية العالم".وأشار "نحن على بعد خطوتين من تحقيق اللقب وهي مهمة في منتهى الصعوبة وعلينا أن نكون جاهزين".وعن العودة إلى ستاد القاهرة بعدما شارك أمام مصر في تصفيات كأس العالم 2002 قال: "موقفي كلاعب مختلف تماما عنه كمدير فني وأتطلع الآن للفوز واستخدم خبرتي السابقة وعندما لعبت هنا كنا نواجه فريقا مختلفا وخسرنا وغدا أحاول أن أقدم أفضل أداء".