مدرب السنغال: أصبحنا قريبين من التتويج بأمم إفريقيا

Samedi 13 Juillet 2019



الأناضول

- قال أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب السنغال إن منتخب بلاده أصبح قريبًا من التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم المقامة بمصر.جاءت تصريحات سيسيه قبل مباراة السنغال الأحد أمام تونس في المربع الذهبي للبطولة القارية.وفي مؤتمر صحفي، السبت، أكد سيسيه أنه أصبح قريبًا جدًا من الفوز بالبطولة مشيرًا إلى أن لديه أمل كبير في تحقيق اللقب خاصة وأن منتخب السنغال لم يصل إلى الدور نصف النهائي منذ ١٣ عامًا وأن ما يسعي إليه حاليًا هو التفكير في الخطوة القادمة وهو الفوز علي تونس غدًا.وكشف سيسيه أنه لعب في البطولة مع منتخبات قوية ولكن منتخب تونس ذات طابع مختلف عن الجميع وأنه يقدر هذا وسيتعامل فنيًا بشكل جيد مع هذا الأمر.وواصل سيسيه أن منتخب تونس يمتلك لاعبين علي مستوي عالي وخط وسط مميز جدًا.وشدد سيسيه أنه إذا كان غيريس يعرف السنغال فهو أيضًا يعرف لاعبي تونس جيدًا، وان المنتخب التونسي أداؤه تطور بشكل كبير، وأن الأزمة التي يواجهها هو أن تونس تلعب بطرق لعب معقدة ومبتكرة وهذا ما يميزهم.