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الاتفاق السعودي يتقدم بعرض لضم التونسي نعيم السيلتي

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - يسعى نادي الاتفاق السعودي لضم التونسي نعيم السلتي لتدعيم صفوف فريق كرة القدم الأول بالنادي للموسم المقبل.
وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، السبت، أن السليتي أقترب من اللعب في الدوري السعودي، وأن نادي الاتفاق تقدم بعرض لديجون بمبلغ 2.7 مليون يورو لضم اللاعب خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ويتواجد نعيم السليتي (26 عامًا) مع منتخب بلاده في مصر للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، ووصل مع تونس لنصف النهائي ويواجه السنغال غدًا الأحد.


وأشارت "ليكيب" أن العرض السعودي قد يواجه الرفض من النادي الفرنسي بسبب وجود رغبة من أندية آخرى في ضم اللاعب مع دفع مقابل مادي أكبر، وعلى رأسها غلاطة سراي التركي.

ويمتلك الاتفاق ثلاثة لاعبين توانسة هم فخر الدين بن يوسف وأسامة الحدادي وأحمد العكايشي.

  
  
     
  
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