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صفحات الفايسبوك تُهدي صور لاعبي المنتخب الوطني يؤدّون الصلاة لمختار الخلفاوي ومحمد بوغلاب

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
باب نات - تداولت السبت 13 جويلية عديد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورا لعدد من لاعبي المنتخب الوطني وهم يؤدّون الصلاة.
وذكّر عديد النشطاء بتصريحات الاعلاميين مختار الخلفاوي ومحمّد بوغلاب وعلّقوا ساخرين بأن هذه الصور قد تتسبّب لهما في أزمة صحية.




يذكر أن الخلفاوي وبوغلاب كانا قد أثارا جدلا واسعا خلال كأس العالم الأخيرة بروسيا بسبب تصريحاتهم على خلفية صور وفيديوهات للاعبي المنتخب والمدرّب نبيل معلول ظهروا فيها يقرؤون القرآن ويؤدّون الصلاة حيث اعتبر الخلفاوي الدعاء وقراءة القرآن خلال المباريات خزعبلات فيما وبّخ محمد بوغلاب نبيل معلول بالقول "حجرات الملابس ليست ميضة والملاعب ليست مساجد وعليك بالتركيز على التدريب".


  
  
     
  
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