في افتتاح مهرجان بنزرت الدولي 2019 : الفنان محمد علي كمون يكتشف العطر السحري الخامس والعشرين بمدرجات المسرح الصيفي ببنزرت

Samedi 13 Juillet 2019



وات

// خميس ترنان الحاضر على الدوام

// هدية لروح بهيجة

// سعادة وفرح

- أمام جمهور قارب عدده الخمسة آلاف متفرج، وبحضور عدد من الفنانين ومن أهل الفكر والثقافة والإعلام وثلة من الشخصيات الرسمية الجهوية، اكتشف الفنان محمد علي كمون "العطر السحري عدد 25" الذي كثيرا ما بحث عنه في كل جولاته الفنية والاستعراضية الوطنية والجهوية في إطار عرضه الفني "24 عطرا" العطر 25 لم يكن إلا جمهور مهرجان بنزرت الدولي الذي كان كعادته وفيا لمهرجانه الدولي بمناسبة اولى سهرات الدورة 37 ليلة أمس الجمعة بقيادة هيئته المديرة الجديدة برئاسة الوجه المجتمعي المعروف احمد الطريفي وبقية أعضاده.جمهور أضاف للعرض الفني "24 عطرا" اسما جديدا ليصبح بالفعل اسما على مسمى بطريقة فاجأت الفنان محمد علي كمون وكامل أفراد طاقمه الفني والموسيقي، وهو الذي كان عند وعده بإبراز التراث الغنائي والموسيقي لبنزرت في هذا العرض حيث خص المايسترو جهة بنزرت بعدد من اللوحات الغنائية والموسيقية وسط العرض، وأعادها قبيل الاختتام نشوة وفرحا بنجاح العرض وأيضا بما حمله معه من عطور الرضا الجماهيري الكبير.البداية كانت بوصلة من المالوف تكريما لشيخ المالوف التونسي والعربي العلاّمة الموسيقية الكبير خميس ترنان، قبل ان تتالى اللوحات الفنية والغنائية والموسيقية والاستعراضية الراقصة وسط ألوان موسيقية تفردت بها كل جهة من جهات البلاد من الجنوب ومن جزيرة قرقنة والشمال الغربي والساحل وبنزرت التي شارك عدد من فنانيها في أداء لوحاتها الفنية على غرار عازف الناي لسعد العمري والجراينية درة الشيخ المعروفة باسم "فوشيكة".قبل ان تتعالى صيحات الإعجاب الجماهيري مع وصلة غنائية مهداة إلى روح المرحومة الخالة بهيجة المحبة رقم 1 وايقونة النادي الرياضي البنزرتي، بكلمات وموسيقى المدارج الكروية "أووو، أووو سي آ بي" قال عنها محمد علي كمون أنها تعزف لأول مرة أمام الجمهور ، ثم تتالت الأغاني التراثية البنزرتية مثل "بابا سالم " و"اعلامها" و"يا محمد في حرمتك" و"مولى الصفصاف عبد الواحد " التي تفاعل معها الجمهور رقصا وتصفيقا ناشرا عطره الخامس والعشرين الذي نثر عبيره على المكان وعلى عرض الفنان محمد علي كمون وبقية عناصر مجموعته المتألفة من أربعين عنصرا.في حديثه إلى ممثلي وسائل الاعلام في ختام السهرة، أكد محمد علي كمون سعادته بنجاح العرض الذي ذكره حسب قوله بعرضه في اختتام مهرجان قرطاج الدولي العام الماضي، مبينا أن هذا النجاح هو ثمرة مجهود جبار وشقاء وتعب ، لأن الإعداد له لا يقتصر على الجانب الموسيقي بل بإعداد إلى جوانب أخرى تقنية ولوجستية وجب الاهتمام بها في أدق تفاصيلها.وأضاف محمد علي كمون أن العرض سيقام بمهرجانات أخرى مثل نابل وصفاقس وجربة وزغوان وغيرها من المدن، إضافة إلى محطة دولية وهي الأولمبيا خلال شهر سبتمبر القادم، منوها بالحب الكبير الذي اغدقه جمهور مهرجان بنزرت الدولي عليه وعلى كامل المجموعة، وبحفاوة الاستقبال والتنظيم والاحترام الكبير الذي وجده الجميع من لدن هيئة المهرجان.وكان بين الجمهور الذي واكب عرض افتتاح مهرجان بنزرت الدولي في دورته السابعة والثلاثين، والي ببنزرت محمد قويدر وشيخ المدينة كمال بن عمارة وبقية الاطارات المحلية والجهوية وعدد من ممثلي الجهة في مجلس نواب الشعب كما حضرت هذا الحفل أيضا الممثلة جميلة الشيحي التي ستنزل الليلة ضيفة على المهرجان بعرضها المسرحي الجديد "ولد شكون".