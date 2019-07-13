تركيا.. استمرار وصول معدات منظومة ''إس-400'' الروسية

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - أنقرة / ساترب أوزار - أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح السبت، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية، إلى البلاد، لليوم الثاني على التوالي.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" السبت.
وقالت في البيان: "يستمر شحن معدات المنظومة. وفي هذا الإطار هبطت طائرة رابعة إلى قاعدة مرتد بأنقرة".
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.
من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا.
وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.
جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" السبت.
وقالت في البيان: "يستمر شحن معدات المنظومة. وفي هذا الإطار هبطت طائرة رابعة إلى قاعدة مرتد بأنقرة".
والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.
من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا.
وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.
ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
En continu
- Hier 20:19 الأثيوبي تيسيما لإدارة لقاء السينغال وتونس
- Hier 15:42 report de l'audition de Nabil Karoui
- Hier 12:29 عام سجنا في حق خطيب اساور محمد ..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:24
|19:39
|16:16
|12:25
|05:10
|03:22
|
38°
|39°
|% 19
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|39°-25
|36°-24
|32°-24
|30°-23
|31°-21
Follow @babnet_Tunisie
(138 833) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(128 778) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
(100 548) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 93 720) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 77 224) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 75 356) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 74 106) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 51 790) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 47 314) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 46 064) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 45 748) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 45 338) نظمته ''boudinar wedding '' و حضره
( 43 292) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 42 772) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 42 484) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 41 859) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 455) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 890) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
( 38 514) مجلس النواب : فاطمة المسدي ترفض تل
( 38 174) لأول مرة... الهمامي يعترف بقطع ال
Par:cartaginois2011 (Tunisia )
Sur: أنا يقظ تدعو البنك المركزي إلى انهاء التعاقد مع كمال بن مسعود لتضارب المصالح باعتباره محامي الأخوين قروي