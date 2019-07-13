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تركيا.. استمرار وصول معدات منظومة ''إس-400'' الروسية

Samedi 13 Juillet 2019

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - أنقرة / ساترب أوزار - أعلنت وزارة الدفاع التركية، صباح السبت، استمرار وصول معدات منظومة "إس-400" الروسية، إلى البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع "تويتر" السبت.


وقالت في البيان: "يستمر شحن معدات المنظومة. وفي هذا الإطار هبطت طائرة رابعة إلى قاعدة مرتد بأنقرة".

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة "إس-400" الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

من جانبها، قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ "إس-400" إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات الأولى والثانية جوا والثالثة بحرا.

وتعد منظومة "إس-400" واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطورا بالعالم حاليا، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي"، المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي "إس-300" التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

  
  
     
  
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