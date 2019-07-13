كان مصر 2019 : منتخب تونس يواجه السنغال بالزي الأحمر

Samedi 13 Juillet 2019



باب نات

- إنعقد صباح اليوم السبت 13 جويلية بمقر إقامة الرسميين بالعاصمة المصرية الاجتماع الفني الخاص بمباراة السينغال وتونس لحساب الدور نصف النهائي التي يحتضنها ملعب 30 جوان بالقاهرة غدا الأحد 14 جويلية على الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس.- يخوض منتخبنا الوطني المباراة كفريق ضيف وسيلعب بالزي الأحمر بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب فيما يرتدي حراس المرمى الزي الأسود بالكامل.- إختار منتخب السينغال بصفته الفريق المضيف الزي الأخضر بالنسبة إلى القميص والتبان والجوارب بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأزرق بالكامل.- يرتدي الحكام الزي الأصفر. وللتذكير فان الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان عين الأثيوبي باراك تيسيما كحكم ساحة والسوداني وليد أحمد علي مساعدا أولا والكنغولي أوليفيي سافاري مساعدا ثانيا وبرنار كامي من السيشال حكما رابعا.- يرتدي ملتقطو الكرة قميصا أزرق اللون.