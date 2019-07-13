المغرب يبدأ بنقل جثامين ضحاياه بمركز المهاجرين في ليبيا

Samedi 13 Juillet 2019
الأناضول - الرباط/ محمد عبد الصمد - أعلن المغرب الجمعة، البدء بنقل جثامين مواطنيه من ضحايا القصف الذي طال مركز إيواء المهاجرين بضاحية تاجوراء شرق العاصمة الليبية طرابلس، إلى المملكة.
جاء ذلك في بيان صادر عن القنصلية العامة للمغرب في تونس.
وأوضحت القنصلية أن الترحيل يتم على ثلاثة مراحل، ابتداء من الجمعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأضافت أن الوزارة تواصلت مع أسر الضحايا "وأبلغتهم بخبر وفاة أبنائها، وبمواعيد وصول الجثامين إلى مطار محمد الخامس الدولي" بالدار البيضاء، كبرى مدن المملكة.
وأشارت أنها "تابعت مع السلطات الليبية المختصة جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين، وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين".
وتواصل السلطات، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، اتصالاتها بالمواطنين المغاربة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب؛ حسب المصدر ذاته.
والثلاثاء، قتل 44 شخصا وأصيب 130، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف شنّته طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، بحسب الحصيلة الأخيرة للحادث.
ومن بين الضحايا سبعة قتلى مغاربة حسب ما أعلنت السلطات المغربية في وقت سابق.
جاء ذلك في بيان صادر عن القنصلية العامة للمغرب في تونس.
وأوضحت القنصلية أن الترحيل يتم على ثلاثة مراحل، ابتداء من الجمعة، بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة.
وأضافت أن الوزارة تواصلت مع أسر الضحايا "وأبلغتهم بخبر وفاة أبنائها، وبمواعيد وصول الجثامين إلى مطار محمد الخامس الدولي" بالدار البيضاء، كبرى مدن المملكة.
وأشارت أنها "تابعت مع السلطات الليبية المختصة جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد هويات المتوفين، وإعداد جميع الوثائق المتعلقة بترحيل الجثامين".
وتواصل السلطات، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، اتصالاتها بالمواطنين المغاربة الجرحى للاطمئنان على حالتهم الصحية، وترتيب إجراءات ترحيلهم إلى المغرب؛ حسب المصدر ذاته.
والثلاثاء، قتل 44 شخصا وأصيب 130، بينهم نساء وأطفال، جراء قصف شنّته طائرات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، على مقر لإيواء مهاجرين غير نظاميين بمنطقة تاجوراء شرقي طرابلس، بحسب الحصيلة الأخيرة للحادث.
ومن بين الضحايا سبعة قتلى مغاربة حسب ما أعلنت السلطات المغربية في وقت سابق.
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|Quarts de Finale
|Senegal
|-
|Benin
|Nigeria
|-
|A Sud
|Cote d'Ivoire
|-
|Algerie
|Madagascar
|-
|Tunisie
|Demi Finale
|Senegal
|-
|Tunisie
|Algerie
|-
|Nigeria
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Par:sarramba (Tunisia )
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